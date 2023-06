Noch ein Jahr bis zur EURO in Deutschland

Noch genau ein Jahr bis zum Anpfiff: Heute feiern die zehn Host Cities der UEFA EURO 2024 in Deutschland "One Year To Go". Bei einem Torwandschießen an attraktiven Plätzen in den Stadtzentren können Bürgerinnen und Bürger ihren ganz persönlichen Startschuss zur Europameisterschaft vom 14. Juni bis 14. Juli 2024 im eigenen Land abgeben. Dazu wird ein Countdown runtergezählt, so dass getreu dem Turnier-Motto "United by football. Vereint im Herzen Europas." jeder die Wartezeit verkürzen und seinen Beitrag für seine Stadt leisten kann.

Host City Datum der Aktivierung Ort Berlin 14.07.2023 Brandenburger Tor Cologne 14.06.2023 Heumarkt Dortmund 14.06.2023 Fußballmuseum Düsseldorf 17.06.2023 Marktplatz Frankfurt 14.06.2023 Hauptwache Gelsenkirchen 14.06.2023 Heinrich-König-Platz Hamburg 16.06.2023 Mönckenbergbrunnen Leipzig 14.06.2023 Augustplatz Munich 14.06.2023 Odeonsplatz Stuttgart 14.06.2023 Marktplatz

Lahm: "Alle vereint mit der Kraft des Fußballs"

Zum ersten Mal seit der Wiedervereinigung ist die Bundesrepublik Deutschland im kommenden Jahr Ausrichter einer UEFA EURO. Das Logo, das die Farben der Mitgliedsverbände der UEFA darstellt, und der Slogan "United by football. Vereint im Herzen Europas." symbolisieren den Anspruch, eine "EURO für alle" auszurichten.

Philipp Lahm, Turnierdirektor der UEFA EURO 2024, sagt: "Die UEFA EURO 2024 ist eine Riesenchance für Deutschland, eine Aufbruchstimmung für ein neues Wir-Gefühl, ein neues Miteinander für Europa und unsere Gesellschaft zu schaffen - alle vereint mit der Kraft des Fußballs."

Der Kartenverkauf für die UEFA EURO 2024 in Deutschland beginnt am 3. Oktober 2023, dem Tag der deutschen Einheit. Gastgeber Deutschland ist an der Spitze der Gruppe A gesetzt und bestreitet das Eröffnungsspiel in der Fußball Arena München am 14. Juni 2024. Die Paarungen und Zeiten für das Finalturnier werden im Rahmen der Endrundenauslosung am 2. Dezember 2023 in der Elbphilharmonie in Hamburg festgelegt.

[dfb]