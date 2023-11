Nmecha fällt aus, Prömel nachnominiert

Felix Nmecha kann Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht wie geplant für die beiden Länderspiele gegen die Türkei und Österreich zur Verfügung stehen. Der Nationalspieler von Borussia Dortmund fällt mit leichten Problemen im Hüftbereich, die eine Belastungsdosierung erfordern, aus.

Bundestrainer Nagelsmann hat für die beiden letzten Länderspiele vor Beginn des EM-Jahres daher Grischa Prömel von der TSG Hoffenheim nachnominiert. Der frühere U 21-Nationalspieler, der 2016 unter anderem gemeinsam mit den aktuellen Nationalspielern Leon Goretzka, Serge Gnabry, Niklas Süle und Julian Brandt mit der deutschen Olympiaauswahl in Rio die Silbermedaille gewann, wird am heutigen Montag im Teamquartier in Frankfurt erwartet.

Deutschland trifft am Samstag (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) im ausverkauften Berliner Olympiastadion auf die Türkei, am Dienstag, 21. November (ab 20.45 Uhr, live im ZDF), tritt das DFB-Team in Wien gegen Gastgeber Österreich an.

