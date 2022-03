Nkunku-Doppelpack leitet Leipzigs Sieg ein

Bundesligist RB Leipzig untermauerte seine Favoritenrolle im Viertelfinale des DFB-Pokals und gewann 4:0 (2:0) gegen das klassentiefere Hannover 96. Die zeitgleich angepfiffene Partie zwischen dem Hamburger SV und dem Karlsruher SC befindet sich aktuell noch in der Verlängerung, nach 90 Minuten stand es 2:2.

Christopher Nkunku (17./22.) entschied die Partie gegen über weite Strecken überforderte Hannoveraner schon in der ersten Halbzeit zugunsten der qualitativ besseren Mannschaft. Konrad Laimer (67.) und André Silva (73.) stellten schließlich den 4:0-Endstand her.

Nkunku eiskalt vor dem Tor

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase in Hannovers HDI-Arena wurde es in der 17. Spielminute erstmals gefährlich für die Hannoveraner Hintermannschaft: Dani Olmo brachte den Ball aus der eigenen Hälfte bis kurz vor den gegnerischen Strafraum, steckte ihn anschließend zu Nkunku durch und der 24 Jahre alte Offensivspieler schob zum ersten Gegentor von Hannover 96 in diesem Pokalwettbewerb ein.

Nkunku war es auch, der nur wenige Minuten später auf 2:0 (22.) erhöhte. Nach einem einfachen Ballgewinn in der eigenen Hälfte spielte Josko Gvardiol einen perfekt abgepassten Ball zum Franzosen, der gerade einen Lauf hinter die letzte Abwehrlinie startete. Im Eins-gegen-Eins gegen Ron-Robert Zieler nutzte Nkunku seinen Tempovorteil und lief am Torhüter vorbei, ehe er auch Marcel Franke bei seinem Rettungsversuch ins Leere rutschen ließ und den Ball aus kürzester Distanz über die Torlinie des freien Tors schob.

Nach einer Ecke fiel beinahe das dritte Leipziger Tor in Durchgang eins: Gvardiol bekam zwei Meter vor dem gegnerischen Tor den Fuß an den Ball und zwang Zieler zur Glanzparade (28.). Auch Benjamin Henrichs verpasste kurz vor der Pause nur knapp (44.), sein Schuss striff das Außennetz.

Leipzig lässt keine Zweifel aufkommen

Hannover konnte auch in der zweiten Halbzeit wenig gegen Leipzigs starke Defensive ausrichten und lief nach Ballverlusten immer wieder in die Gefahr eines Konters. Das dritte Tor fiel schließlich nicht nach einem Konter, sondern nach einem einfachen Doppelpass zwischen Laimer und Silva, nach dem Laimer schließlich frei vor Zieler auftauchte und einschieben konnte (67.).

Leipzig dominierte die Partie trotz des deutlichen Ergebnisses weiterhin und Silva berührte eine Richtung Tor abgefälschte Hereingabe von Angelino auf der Torlinie, sodass er auf dem Spielberichtsbogen als Torschütze des 4:0 auftaucht.

[sid]