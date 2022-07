Nina Zimmer: "Nochmal alles reinwerfen"

Bei der Europameisterschaft in der Tschechischen Republik haben die U 19-Frauen nach zwei Niederlagen nur noch eine kleine Chance auf den Einzug ins Halbfinale. Nach dem 0:2 gegen Schweden und dem 1:2 gegen Norwegen erklärt Kapitänin Nina Zimmer im DFB.de-Interview, was sich die Mannschaft für das letzte Gruppenspiel gegen England am Sonntag (20 Uhr, live auf uefa.tv) vorgenommen hat und welchen Stellenwert das Turnier für sie ganz persönlich hat.

DFB.de: Frau Zimmer, wie geht es Ihnen und der Mannschaft nach den beiden ersten Gruppenspielen?

Nina Zimmer: Die beiden Niederlagen waren definitiv ein Nackenschlag für uns. Dass wir auch das zweite Spiel trotz einer an sich guten Leistung verloren haben, ist schon sehr bitter für uns. Jetzt gilt es, gut zu regenerieren und uns optimal auf das letzte Gruppenspiel gegen England vorzubereiten.

DFB.de: Was können Sie bislang trotz der beiden Niederlagen an positiven Eindrücken mitnehmen?

Zimmer: Wir haben uns im zweiten Spiel gegen Norwegen im Vergleich zur ersten Partie gegen Schweden auf jeden Fall gesteigert – gerade was das Pressing angeht. So sind wir zu deutlich mehr Ballgewinnen gekommen, woraus auch zahlreiche Torschüsse resultierten. Am Ende müssen wir uns einfach belohnen und den Ball häufiger reinmachen. Das ist uns aber sowohl gegen Norwegen als auch schon gegen Schweden leider noch nicht ganz so gut gelungen.

DFB.de: Wie erleben Sie die EM bislang aus ganz persönlicher Sicht?

Zimmer: Ein großes Turnier wie eine EM spielen zu dürfen, ist etwas sehr Besonderes. Die meisten von uns haben bislang noch nicht auf einer solchen Bühne gespielt, mich eingeschlossen. Das ist einfach eine super Erfahrung, gerade auch, dass wir in großen Stadien spielen und Partien auf internationalem Topniveau absolvieren können.

DFB.de: Was hat sich die Mannschaft nun für das letzte Spiel gegen England vorgenommen? Mit einem eigenen hohen Sieg und Schützenhilfe von Schweden ist der Einzug in Halbfinale immer noch möglich.

Zimmer: Richtig, noch ist nichts verloren. Deshalb wollen wir gegen England nochmal alles reinwerfen und einen Sieg einfahren – mit so vielen eigenen Toren wie möglich. Die Konstellation in der Gruppe ist nun auch so, dass wir nichts mehr zu verlieren, sondern im Gegenteil nur noch etwas zu gewinnen haben. Wir haben jetzt nicht mehr den ganz großen Druck und können frei aufspielen. Wir wollen es uns vor allem selbst noch einmal beweisen, dass wir ein gutes Team sind. Und mit etwas Glück reicht es dann vielleicht sogar noch für den Einzug ins Halbfinale – auch wenn dafür schon einiges zusammenkommen muss. Aber wir werden auf jeden Fall unser bestes geben.

