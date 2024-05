Nils Petersen lost erste Pokalrunde aus

Der diesjährige DFB-Pokal hat gerade erst ein neues Zuhause in Leverkusen gefunden, da wirft die neue Saison schon ihre Schatten voraus. Am Samstag, 1. Juni 2024 (ab 18 Uhr), wird live in der ARD die erste Pokalrunde der Saison 2024/25 ausgelost. Losfee im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund ist der ehemalige Nationalspieler Nils Petersen, als Ziehungsleiter fungiert Vizepräsident Peter Frymuth. Moderiert wird die Sendung von Stephanie Müller-Spirra.

Nils Petersen stand selbst zweimal im DFB-Pokalfinale. 2012 verlor er mit dem FC Bayern München gegen Borussia Dortmund 2:5, 2022 unterlag Petersen mit dem SC Freiburg RB Leipzig erst im Elfmeterschießen. Ab dem 16. August 2024 nehmen dann in der ersten Runde wieder 64 Mannschaften, die sich für die neue Pokalsaison qualifiziert haben, einen neuen Anlauf, um sich den Traum vom Finale in Berlin zu erfüllen.

[dfb]