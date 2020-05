Niklas ist das jüngste Fan Club-Mitglied

Am 24. April kommt Niklas Sichelschmidt in Bad Kreuznach zur Welt. Gesund, munter und ganz schön lebhaft. Ein Lichtblick in schweren Zeiten. Papa Björn könnte kaum glücklicher sein und macht seinem Sohn direkt das erste Geschenk: eine Mitgliedschaft im Fan Club Nationalmannschaft. Damit ist Filius Sichelschmidt das derzeit jüngste Mitglied der mehr als 50.000 Fans.

Seine Schwester Lisa Marie musste etwas länger auf ihre Mitgliedschaft warten. Zwei Jahre nach der Geburt meldete Vater Björn seine Tochter im Fan Club an. War es laut dem 41-Jährigen bei seiner Erstgeborenen noch eine spontane Entscheidung, so war Niklas' Mitgliedschaft schon lange in Stein gemeißelt. "Nachdem es bei Lisa Marie gut funktioniert hat, war klar, dass auch Niklas Mitglied im Fan Club wird", erklärt Björn.

Geburt in einer schwierigen Phase

Aufgrund der Corona-Pandemie musste sich das eigentlich erfahrene Elternpaar in einigen Situationen ganz schön umstellen. "Es wurden verständlicherweise mehr Sicherheitsvorkehrungen als bei der ersten Schwangerschaft getroffen", so Björn. Für den Krankenpfleger allerdings nichts Unbekanntes, schließlich arbeitet er schon seit fast 20 Jahren selbst im Krankenhaus.

Nichtsdestotrotz war es - speziell auf der emotionalen Ebene - keine einfache Zeit für Björn und seine Familie. Der gebürtige Wuppertaler musste lange auf das ärztliche "Go" warten, dass er bei der Geburt dabei sein darf. Schwester Lisa Marie und der Rest der Familie mussten sich etwas länger gedulden. Besonders für die aufgeregte Dreijährige war die Warterei eine große Herausforderung. "Aber daran merkt man, was derzeit wirklich ist", sagt der stolze Familienvater.

Doppelte Premiere in Planung

Dennoch bleibt auch der Fußball ein großes Thema für Björn. Die DFB-Auswahl unterstützte er bei den Europameisterschaften 2000, 2008 und 2016 aus dem deutschen Fanblock. Außerdem ist er seit fast einer Dekade Dauerkartenbesitzer beim FSV Mainz 05.

Für das Jahr 2021 ist ein besonderer Stadionbesuch geplant: Lisa Marie und Niklas sollen ihre Stadionpremiere im Doppelpack feiern. Ob am "Bruchweg" oder bei einem Spiel der Nationalmannschaft spielt dabei erstmal keine Rolle. Eines ist für Björn aber klar: "Auch der nächste Nachwuchs wird auf jeden Fall Fan Club-Mitglied!"