Niedersachsen bei U 15-Sichtung vorne

Beim U 15-Sichtungsturnier in der Sportschule Wedau in Duisburg haben sich in den vergangenen Tagen mehr als 300 Spieler des Jahrgangs 2009 für die U 16-Nationalmannschaft in der kommenden Saison empfohlen. Am vier Spieltagen nehmen einige Sichter des DFB die Talente aus allen Ecken des Republik ausgiebig unter die Lupe.

Am Ende setzte sich die Mannschaft aus Niedersachsen durch, die mit einem 4:1 den Nachbarn aus Hamburg noch von der Spitze verdrängte. Auf den Plätzen zwei und drei landeten die Teams aus Niederrhein und Hessen. Im Mittelpunkt stand jedoch die Entdeckung vielversprechender Nachwuchsspieler.

Zietsch: "Viele Spieler, die den nächsten Schritt gehen wollen"

"Wir sind sehr zufrieden mit der Sichtung", sagte DFB-Assistenztrainer Rainer Zietsch, der das Turnier gemeinsam mit Jens Nowotny federführend für DFB-Coach Christian Wück betreute, der im Spätsommer Frauen-Bundestrainer wird. "Das Turnier hatte viele enge Spiele zu bieten, demnach war es bis zum Schluss spannend. Es haben sich viele Spieler gezeigt, dass sie den nächsten Schritt gehen wollen, und es wird sich in Zukunft zeigen, wie weit sie kommen werden."

Die auffälligsten Spieler dürfen sich über eine Einladung zu einem der beiden Lehrgänge im August auf dem DFB-Campus freuen und sich dort für die Doppelländerspiele gegen Österreich im September sowie Polen im Oktober ins Gespräch bringen.

Gespielt wurde- wie bei allen Sichtungsturnieren - nach dem sogenannten "Hammes-Modell", bei dem sich die Spielpaarungen der jeweils nächsten Runde immer aus der aktuellen Tabellensituation ergeben. Ziel dieses Systems ist es, immer möglichst gleichstarke Teams als Gegner zu haben. Die erste Runde wird dabei im Vorfeld im Losverfahren ermittelt. Am letzten Spieltag treffen die beiden bestplatzierten Teams der Tabelle aufeinander und spielen zumeist den Turniersieg unter sich aus.

