Niederlage zum Olympiaauftakt gegen Brasilien

Dämpfer für die deutschen Fußballer zum Auftakt in die Olympischen Spiele: Das "Team D Fußball" um Trainer Stefan Kuntz unterlag in Yokohama dem amtierenden Olympiasieger Brasilien mit 2:4 (0:3). Die weiteren Gegner in Gruppe D sind am Sonntag (ab 13.30 Uhr, live im ZDF und bei Eurosport) Saudi-Arabien und am nächsten Mittwoch (ab 10 Uhr, live im ZDF und bei Eurosport) die Elfenbeinküste. Die beiden bestplatzierten Mannschaften qualifizieren sich für das Viertelfinale.

Richarlison vom FC Everton schnürte bereits in der ersten Hälfte innerhalb von nur 30 Minuten einen lupenreinen Hattrick (7., 25., 30.). Bayer Leverkusens Nadiem Amiri traf zum zwischenzeitlichen 1:3 aus deutscher Sicht (56.). Ragnar Ache (84.) von Eintracht Frankfurt machte die Schlussphase noch einmal spannend, Leverkusens Paulinho setzte den Schlusspunkt (90.+4). Die Partie war die Neuauflage des olympischen Endspiels 2016 in Rio, als die deutsche Mannschaft erst im Elfmeterschießen unterlag, sich aber über die Silbermedaille freuen durfte.

Vier U 21-Europameister in der Startelf

Kuntz hatte zu Beginn in David Raum, Amos Pieper, Anton Stach und Arne Maier alle vier U 21-Europameister in die Startelf berufen. Im Tor stand Florian Müller, Felix Uduokhai bildete gemeinsam mit Raum, Pieper und Benjamin Henrichs die Viererabwehrkette. Im Mittelfeld sollten Maier, Stach und Kapitän Maximilian Arnold für Ordnung sorgen und im Sturm Marco Richter, Nadiem Amiri und Max Kruse für die Tore.

Doch der Start in die Partie verlief alles andere als nach Wunsch der deutschen Mannschaft. Brasilien setzte die Kuntz-Elf früh unter Druck, lief früh an und störte so den geordneten Spielaufbau des "Team D Fußball". In den Zweikämpfen waren die Südamerikaner aggressiver und schalteten bei Ballgewinnen blitzschnell um. So musste Müller in der 5. Minute erstmals gegen Matheus Cunha retten.

Zwei Minuten später nutzte Richarlison einen Stellungsfehler von Pieper. Den ersten Schuss wehrte Müller noch ab, beim Nachschuss war der Stuttgarter Schlussmann machtlos. Die nächste große Möglichkeit für den Olympiasieger resultierte abermals aus einem Fehler der deutschen Hintermannschaft. Pieper köpfte eine Rückgabe zu kurz, Richarlison lief den Ball ab und fand seinen Meister gleich zweimal im stark reagierenden Müller (15.).

Müller pariert Strafstoß gegen Cunha stark

Brasilien blieb am Drücker, ließ Deutschland kaum zur Entfaltung kommen. Guilherme Arana wurde auf der linken Angriffsseite steil geschickt, die deutsche Abwehr war noch ungeordnet. Richarlison lief aus dem Rückraum ein und köpfte Aranas scharfe Hereingabe zum 2:0 ins Netz. Fünf Minuten später schlenzte Richarlison nach einem erneut schnellen Umschaltspiel den Ball aus rund 18 Metern unhaltbar für Müller ins deutsche Tor (30.).

Kurz vor dem Pausenpfiff entschied Schiedsrichter Ivan Barton aus El Salvador auf Handelfmeter für Brasilien. Henrichs hatte den Ball im Strafraum an den Arm bekommen. Doch Müller verhinderte gegen Cunha einen noch höheren Pausenrückstand mit einer Glanzparade (45.+1.). Aus deutscher Sicht stand in den ersten 45 Minuten einzig ein Torschuss von Amiri auf der Habenseite (25.) mit dem Brasiliens Keeper Santos jedoch keine Probleme hatte.

Amiri und Ache treffen, Arnold sieht Gelb-Rot

In der Halbzeit reagierte Kuntz und brachte Jordan Torunarigha für Pieper. Die deutsche Mannschaft tat sich weiterhin schwer, ins Spiel zu kommen. Erst Amiri erlöste das Kuntz-Team mit dem ersten deutschen Treffer des Turniers in der 56. Minute. Kurz darauf der nächste Rückschlag: Der bereits verwarnte Arnold sah nach einem Tackling die Gelb-Rote Karte (62.) und wird Kuntz gegen Saudi-Arabien am Sonntag nicht zur Verfügung stehen.

Bester Akteur aus deutscher Sicht blieb Torwart Florian Müller. Der Schlussmann parierte zahlreiche Möglichkeiten der Brasilianer. So auch in der 75. Minute, als er bei einem Schuss von Bruno Guimaraes rechtzeitig unten war. Deutschland bewies Moral. Trotz Unterzahl gelang dem eingewechselten Ache der Anschlusstreffer (84.), wodurch die Schlussphase noch einmal spannend wurde. "Team D Fußball" warf nun alles nach vorne, Leverkusens Paulinho nutzte die Räume und machte Brasiliens Sieg mit dem sechsten Treffer des Tages perfekt (90.+4).

Deutschland war in Yokohama in Gedenken an die Opfer der Flutkatastrophe in der Heimat mit Trauerflor aufgelaufen. DFB-Vizepräsident Ronny Zimmermann sagte: "Trotz der rund 9000 Kilometer, die unsere Fußball-Olympiamannschaft aktuell von Deutschland trennen, haben uns die Bilder aus der Heimat erreicht und uns sehr bewegt. Als gesamtes Team trauern wir um die Opfer der Flutkatastrophe und sind in Gedanken bei ihren Angehörigen."

[dfb]