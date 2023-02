Niederlage zum Abschluss: U 17 unterliegt Niederlande

Niederlage zum Abschluss: Nach den guten Auftritten beim unglücklichen 1:2 gegen die Gastgeber und dem 1:1 gegen Spanien hat sich die deutsche U 17-Nationalmannschaft auch gegen die Niederlande nicht belohnen können. Die Auswahl von DFB-Trainer Christian Wück zeigte gegen "Jong Oranje" eine über weite Strecken starke Leistung, unterlag zum Abschluss des hochkarätig besetzten Algarve Cups in Portugal aber mit 1:2 (0:0).

Beide Mannschaften kamen im Estadio Municipal de Lagos Fernando Cabrita zunächst schwer ins Spiel, die Zuschauer*innen sahen eine umkämpfte Partie mit wenigen Chancen auf beiden Seiten. Nach der Pause fand die DFB-Auswahl ihren Rhythmus, die Folge war die Führung durch Noah Darvich (47.) nach einer Ecke.

Niederlande dreht Spiel in den letzten Minuten - DFB-Team vergibt Elfer

Die letzten Minuten hatten es dann in sich: Zunächst traf Dies Janse (88.) zum Ausgleich, ehe Shaqueel van Persie (90.+5) die Partie sogar noch zu Gunsten der Niederländer drehte. In der dramatischen Schlussphase vergab Forzan Assan Ouedraogo (90.+8) noch einen Elfmeter. Das Wück-Team beendete den Algarve Cup mit einem Zähler als Gruppenletzter, während die Niederlande Dritter wurde. Spanien und Portugal spielen am Nachmittag um den Turniersieg.

"Das Spiel heute verlief sehr unglücklich und sehr unbefriedigend", resümierte Wück. "Wenn man sich die Ergebnisse anschaut, spiegeln sie nicht das Turnier wieder. Wir hätten jedes Spiel gewinnen müssen. In Zukunft müssen wir einfach konsequenter vor dem Tor sein und die Spiele gewinnen."

Nach dem Turnier wird die zweite EM-Qualifikationsrunde gegen Spanien, Gastgeber Türkei und Finnland vom 22. bis 27. März ausgespielt. Für die Endrunde der EURO qualifizieren sich der Sieger sowie die sieben besten Zweitplatzieren aus den acht Qualifikationsgruppen.

[dfb]