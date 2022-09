Niederlage im Spiel um Platz drei

Die deutsche Futsal-Nationalmannschaft hat den Nordic Cup in Norwegen auf Platz vier abgeschlossen. Im "kleinen Finale" unterlag die Mannschaft von Trainer Marcel Loosveld in Sandefjord 1:4 (1:1) gegen Dänemark.

Schon in der zweiten Minute führte ein Freistoß zur frühen Führung: Gabriel Francisco de Oliveira Costa spielte Christopher Wittig klug an, der aus spitzem Winkel einschob. Dänemark schüttelte sich kurz und verpasste den Ausgleich nur knapp: Ayoub Sörensen traf erst den Pfosten und scheiterte dann im Eins-gegen-Eins an Keeper Philipp Pless (4.). Es ging nun hin und her: Fabian Schulz' Schuss zischte nur um Zentimeter am langen Pfosten vorbei (7.). Suad Ak tauchte nach feiner Bewegung frei vor dem dänischen Tor auf, scheiterte aber an Keeper William Rams (9.).

Doch auch die Dänen blieben gefährlich: Zakaria El-Ouaz zwang Pless aus der Distanz zu einer Glanztat (12.) und schoss nach Ballgewinn (13.) knapp über das Tor. In der 14. Minute schlug es dann aber doch hinter Pless ein, als Emil Rasmussen freigespielt wurde und ins lange Eck traf. Ak hätte fast wieder auf 2:1 gestellt, traf nach Solo aber nur das Außennetz (19.).

Dänemark dreht das Spiel

Nach Wiederanpfiff lauerten die Teams mehr auf Fehler des Gegners, das Tempo ließ ein wenig nach. Ak setzte das erste Highlight, setzte sich gegen drei Dänen durch und fand Dennis Öztürk in der Mitte, der aber geblockt wurde (24.). Auch Muhammet Sözer fand bei seinem Schuss seinen Meister in Keeper Rams (28.). Im Gegenzug reagierte Pless glänzend gegen Rasmus Johansson.

Jubeln durften dann die Dänen. Ermin Kasumovic verwandelte einen Freistoß durch Mauer und Keeper zum 1:2 (28.). Dänemark drängte jetzt auf das dritte Tor und machte es in der 31. Minute durch Oscar Merling Hansen auch. Fast mit dem Schlusspfiff erhöhte Rasmussen (40.) in die deutsche Drangphase hinein.

[sid/js]