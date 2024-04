Nico Schneck wechselt nach Freiburg

Nico Schneck, jetziger Co-Trainer der U 16-Juniorinnen-Nationalmannsch aft, wird im Sommer zu den Frauen des SC Freiburg wechseln. Dort wird der 36-Jährige die jetzige Cheftrainerin Theresa Merk während ihrer Schwangerschaft und ihres Mutterschutz vertreten und hauptverantwortlich an der Seitenlinie stehen. Nach Merks Rückkehr wird Schneck dem Trainer*innen-Team in Freiburg erhalten bleiben.

Kai Krüger, DFB-Abteilungsleiter Trainer*innen: "Mit Nico verabschieden wir im Sommer einen Trainer, der sich im vergangenen Jahr toll in unser gesamtes Trainer*innen-Team eingebracht hat. Mit seinen Qualitäten hat er im Team um Cheftrainerin Melanie Behringer unsere jungen Spielerinnen von Lehrgang zu Lehrgang in ihren Entwicklungen weitergebacht. Die Chance, in einem Trainer*innen-Team in der Google Pixel Frauen-Bundesliga seine Qualitäten unter Beweis stellen zu können, verdient er, wir gönnen sie ihm sehr. Wir wünschen ihm für seine Zukunft in Freiburg nur das Beste."

Schneck kam zu Beginn der laufenden Saison als Co-Trainer der U 16-Juniorinnen zum DFB und komplettierte das Trainer*innen-Team von Melanie Behringer. Zuvor war er als Cheftrainer bei den Frauen des MSV Duisburg tätig und stieg mit dem Team in der Saison 2021/2022 in die Frauen-Bundesliga auf. Der ehemalige Regionalligaspieler assistierte vor seinem Engagement in Duisburg Heiko Herrlich zunächst beim SSV Jahn Regensburg und später bei Bayer Leverkusen.