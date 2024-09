Niclas Füllkrug: "Wir konnten die EM-Euphorie mitnehmen"

Mit einem 5:0-Sieg über Ungarn ist die deutsche Nationalmannschaft perfekt in die Nations League gestartet. Nach dem Spiel sprachen die Hauptakteure über das Spiel.

Niclas Füllkrug: Es war das erste Spiel nach der EM. Dazu auch noch Heimspiel. Die Nations League ist ein interessanter Wettbewerb, aufgrund der Qualität der Gegner. Gerade Ungarn hat es uns in den letzten Jahren immer wieder schwer gemacht. Aber wir konnten die EM-Euphorie mitnehmen und freuen uns, die Fans mit dem Sieg glücklich gemacht zu haben. Es macht viel Spaß, mit Musiala und Wirtz da vorne zu spielen. Damit wird Deutschland in Zukunft noch viel Spaß haben. Wir konnten viel Tiefe schaffen und tiefe Laufwege gehen. So konnten wir ein gutes Wechselspiel aufbauen.

Joshua Kimmich: Wir haben das Spiel gut kontrolliert und hätten eigentlich in der ersten Halbzeit höher führen können. Dann hätte ich nicht gedacht, dass wir so eine zweite Halbzeit spielen, weil ich fand, dass die ersten fünf bis zehn Minuten von uns nicht so gut waren. Es ist immer schwer, solche Leute (angesprochen auf Müller, Neuer, Kroos und Gündogans Karriereende in der Nationalmannschaft), gerade mit der Erfahrung, zu ersetzten. Aber es ist auch wichtig für die Jungen, da hereinzuwachsen. Wir hoffen auf mehr solcher Spiele.

Julian Nagelsmann: Am Anfang haben wir noch recht schlampig gespielt und waren nicht ganz im Spiel. Wir hatten wenig Kontrolle im Passspiel, wurden dann aber dominanter und müssten eigentlich schneller führen. Dann haben wir mehr Spielfreude entwickelt und hatten viele Ballgewinne. Die Gruppe hat insgesamt etwas gebraucht, aber gerade, wenn sich zwei Spieler so finden wie Wirtz und Musiala, ist das traumhaft.

Jamal Musiala: Es hat richtig viel Spaß gemacht. Wir konnten die Freude aus der EM mitnehmen. Jetzt können wir Chemie aufbauen und uns für die WM einspielen. Mit Flo (Wirtz) zu spielen, macht viel Spaß. Wenn wir beide Selbstbewusstsein haben, kann ich den ganzen Abend mit ihm zocken.

Pascal Groß: Es war eine super Stimmung im Stadion. Natürlich hilft ein 5:0 zu Hause, die Euphorie aufrechtzuerhalten. Es war eine super Mannschaftsleistung, jeder hat heute gute Leistungen vollbracht und wir haben uns viele Chancen erspielt. Ich kenne meine Stärken, die Jungs vorne in Szene zu setzen, auch wenn ich etwas ruhiger wirke.

[dfb]