Niclas Füllkrug erzielt Nationalmannschaftstor des Jahres

Er kam, sah und traf. Im stärksten deutschen Spiel bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar wurde Niclas Füllkrug in der 70. Minute gegen Spanien eingewechselt. Bundestrainer Hansi Flick benötigte nach dem 0:1 in der 62. Minute einen echten Knipser, denn schon in der zweiten Vorrundenpartie hätte bei einer erneuten Niederlage nach dem 1:2 gegen Japan das vorzeitige Aus gedroht. Und der Bremer mit der markanten Zahnlücke lieferte.

Nach einer schönen Kombination über die rechte Angriffsseite legte Lukas Klostermann auf Leroy Sané ab. Der Münchner steckte auf Jamal Musiala durch, der für "Fülle" durchließ. Mit einem strammen Schuss ließ Füllkrug dem spanischen Keeper Unai Simón keine Chance, der Ball schlug im langen Eck unter der Latte zum Ausgleich ein.

Mehr als die Hälfte der Stimmen fürs Ausgleichstor gegen Spanien

Es war erst Füllkrugs zweiter Treffer überhaupt für die deutsche Nationalmannschaft - in seinem dritten Länderspiel. Nun haben die Fans sein Tor gegen die Spanier zum Nationalmannschaftstor des Jahres 2022 gewählt. 50,9 Prozent der fast 2500 Stimmen entfielen auf "Fülle". Auf Platz zwei folgte Kai Havertz (31,6 Prozent) mit seinem feinen Schlenzer zum zwischenzeitlichen 2:0 in der Nations League gegen England. Das Treppchen komplettierte Thomas Müller (8,5) mit seinem Führungstreffer gegen die Niederlande im März des vergangenen Jahres.

Der Fan Club Nationalmannschaft und DFB.de bedanken sich bei allen Teilnehmenden fürs Mitmachen!

