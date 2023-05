Nick Woltemade ist "Spieler der Saison"

Nick Woltemade von der SV Elversberg ist der Spieler der Saison 2022/2023 in der 3. Liga. Der 21 Jahre alte Bremer hat sich im Fan-Voting auf Instagram gegen seine Konkurrenten Ahmet Arslan (Dynamo Dresden) und Ba-Muaka Simakala (VfL Osnabrück) durchgesetzt und folgt damit auf Baris Atik, dem Titelträger der Vorsaison.

Von insgesamt 35.208 abgegebenen Stimmen auf dem offiziellen Kanal der 3. Liga auf Instagram entfielen 53,89 Prozent der Stimmen (18.972) auf Woltemade. Arslan kam auf 10.649 Stimmen, Simakala auf 5587.

Wie aus den Vorjahren gewohnt hatten die Kapitäne und Trainer der Drittligisten eine fachliche Vorauswahl getroffen. Dabei war die Vorgabe, dass kein Spieler aus dem eigenen Klub genannt werden durfte. Alle 20 Klubs der 3. Liga beteiligten sich an der Wahl. Nach der Vorauswahl der Experten lag Dynamo-Torjäger Arslan vorne, doch das letzte Wort hatte die Community der 3. Liga. Die Fans stuften von dem zur Wahl stehenden Trio, das die meisten Stimmen von den Trainern und Kapitänen erhalten hatte, am Ende Woltemade am höchsten ein.

Zweiter Titel der Saison für Elversberg

Für den frischgebackenen Aufsteiger aus Elversberg ist es der zweite Titel der Saison. Bereits in der Vorwoche war bekannt geworden, dass Horst Steffen Trainer der Saison in der 3. Liga ist. Sowohl Steffen als auch Woltemade werden im Rahmen des letzten Saisonspiels der SVE am Samstag (ab 13.30 Uhr, live bei MagentaSport) beim FC Ingolstadt vom DFB ausgezeichnet. Hinzu kommen könnte für Elversberg an diesem Tag noch die Meisterehrung.

Nick Woltemade trat im vergangenen August seinen Dienst bei der SV Elversberg an. Um mehr Spielpraxis zu erhalten, wurde er vom Bundesligisten SV Werder Bremen an die Saarländer ausgeliehen. Schnell machte er sich in der 3. Liga einen Namen und trug mit seinen Leistungen maßgeblich zum Aufstieg der Elversberger bei. 9 Tore und 9 Assists stehen bei 30 Einsätzen zu Buche.

[nib]