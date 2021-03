Nicht nur am Weltfrauentag: Frauen unverzichtbar im DFB

Fußball ist reine Männersache und nichts für Frauen? Von wegen - Fußball ist für alle da! Anlässlich des Weltfrauentags am heutigen 8. März hebt der Deutsche Fußball-Bund (DFB) die Bedeutung der Frauen und Mädchen im Fußball hervor und setzt ein Zeichen für die Gleichberechtigung im Fußball. Dabei stehen nicht nur die Spielerinnen der Nationalmannschaft, der U-Nationalmannschaften, der FLYERALARM Frauen-Bundesliga, 2. Frauen-Bundesliga und B-Juniorinnen-Bundesliga im Vordergrund, sondern auch die mehr als 1,1 Millionen weiblichen Mitglieder im DFB. Bedeutet: Jedes siebte Mitglied ist weiblich und damit ein essenzieller Teil des Verbandes.

DFB-Präsident Fritz Keller sagt dazu im DFB.de-Interview: "Beim DFB haben wir im Hauptamt mittlerweile mehr Frauen in Führungspositionen. Wir haben ein Leadership-Programm für Frauen aufgelegt, um sie zu stärken, und sind an einem U-30-Rat dran, in den die Landesverbände jeweils eine Frau und einen Mann entsenden sollen. Das soll ein Zeichen sein. Natürlich ist das zu wenig, aber wir müssen nun einmal irgendwo anfangen. Jedes siebte Mitglied im DFB ist eine Frau. Also fangen wir doch mal an, dass wir mehr Frauen als Mitglieder gewinnen. Den Frauen müssen wir zeigen, dass wir sie wollen, dass wir ihre Qualitäten brauchen. Das fängt in der Bundesliga an und hört in der Kreisliga auf."

In den sozialen Netzwerken ruft der DFB zu einer Mitmachaktion auf, bei der Frauen, Mädchen und ganz Fußball-Deutschland ihre Unterstützung für einen gleichberechtigten Sport über ihre Social-Media-Kanäle ausdrücken können. Alle, die sich für die Bedeutung von Frauen im Fußball stark machen wollen, werden dazu aufgerufen, Bilder und Videos unter dem Hashtag #Jede7te zu posten und den DFB darauf zu markieren. Mit einer Vielzahl an Posts kann ein sichtbares Zeichen gesetzt werden, dass Frauen im Fußball schon längst keine Ausnahme mehr sind, sondern ein unverzichtbarer Teil.