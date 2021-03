NFV sucht Social Media-Redakteur/-Manager (m/w/d)

Der Niedersächsische Fußballverband e.V. sucht zum schnellstmöglichen Zeitpunkt, spätestens zum 01.07.2021 einen

Social Media Redakteur/Manager

(m/w/d)

im Team Öffentlichkeitsarbeit

Ihre Aufgaben:

In Ihrem Verantwortungsbereich liegen die Entwicklung, der Ausbau und die Umsetzung von Social Media-Strategien mit den Schwerpunkten auf den Kanälen Facebook, Instagram und YouTube. Sie erstellen und entwickeln unsere Social Media-Verbandsseiten stetig weiter und sind für die kommunikative Begleitung und mediale Platzierung der Inhalte, Projekte und Events des NFV verantwortlich. Der Kontaktaufbau und die Netzwerkpflege zu relevanten Medienvertretern sind für Sie selbstverständlich.

Ihr Profil:

Sie haben ein Studium mit der Fachrichtung Medien- und Kommunikationswissenschaften abgeschlossen oder verfügen über gleichwertigen beruflichen Background der Schwerpunkte Kommunikation, Marketing oder Werbung. Sie bringen Erfahrungen im Bereich Kanalbetreuung und Social Media-Beratung mit und verfügen idealerweise über fundierte Kenntnisse wie Digitaltrends, Social Media-Tools und Online-Technologien. Sie sind kommunikationsstark und selbstbewusst im Auftreten gegenüber unseren Kunden und Partnern.

Wir bieten Ihnen:

Es erwartet Sie eine herausfordernde Tätigkeit im zweigrößten Fußballverband Deutschlands. Sie haben die Möglichkeit, ihren Verantwortungsbereich selbst zu gestalten und ihre Stärken einzubringen. Sie arbeiten in einem zukunftsorientierten, offenen und engagierten Team. Ebenso erwartet Sie ein abwechslungsreicher und moderner Arbeitsplatz. Die Vergütung und entsprechende Sozialleistungen erfolgt in Anlehnung an den Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst der Länder (TV-L).

Bewerbungen von Schwerbehinderten bzw. diesen gleichgestellten Personen sind erwünscht.

Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte bis zum 24.03.2021 an den

Niedersächsischer Fußballverband e. V.

Direktor Jan Baßler

Schillerstr. 4

30890 Barsinghausen

E-Mail: miriam.vojnikovic@nfv.de