NFV sucht Praktikanten (m/w/d) im Team Spielerlaubnis

Der Niedersächsische Fußballverband e.V. (NFV) gehört mit rund 2650 Vereinen, ca. 600.000 mittelbaren Mitgliedern und über 15.000 Mannschaften zu den größten Landesverbänden im Deutschen Fußball-Bund (DFB). In Niedersachsen ist er ebenfalls einer der führenden Fachverbände.

Das Team Spielerlaubnis ist innerhalb der NFV-Verbandsgeschäftsstelle in Barsinghausen zuständig für die Erteilung der Spielerlaubnisse für alle Spieler und Spielerinnen der niedersächsischen Fußballvereine von der Kreisklasse bis zu den Profis (ausgenommen Lizenzspieler der Clubs der Bundesliga und 2. Bundesliga) und vergibt damit die "Eintrittskarten” zur Teilnahme am organisierten Fußball-Spielbetrieb.

Zur Verstärkung unseres "Team Spielerlaubnis" suchen wir ab sofort oder zum nächstmöglichen Termin

eine/n Studierende/n (m/w/d) der Fachrichtungen Sport, BWL, Recht, IT/Mathematik, Kommunikation/Medien, Verwaltung oder aus benachbarten Bereichen als

(Pflicht-)Praktikanten (m/w/d) im Team Spielerlaubnis

in Voll- (40 Std. / Woche) oder Teilzeit

Der genaue Einstiegstermin und der wöchentliche Umfang der Tätigkeit können bei Bedarf individuell abgestimmt werden. Die Tätigkeitsdauer soll zunächst auf 6 Monate (bei rein freiwilligem Praktikum: 3 Monate) befristet werden.

Deine möglichen Aufgabenbereiche (je nach Fähigkeiten und Interessen):

● allgemeine Unterstützung des Team Spielerlaubnis bei allen anfallenden Aufgaben und Arbeiten im Zusammenhang mit der Erteilung von Spielerlaubnissen.

● Selbstständige Bearbeitung von Anträgen auf erstmalige Erteilung einer Spielerlaubnis ("Erstausstellungen”).

● Bearbeitung von regionalen, nationalen und oder internationalen Spielerwechseln

● Prüfung von Sonderspielerlaubnisanträgen (insbes. "Zweitspielrechte”)

● Entgegennahme und/oder Beantwortung von schriftlichen und/oder telefonischen Anfragen der Mitgliedsvereine rund um Spielerlaubnisse und Vereinswechsel

● Zusammenstellung, Ablage, Archivierung von Antragsunterlagen und Nachweisdokumenten; Daten-/Dokumentenmanagement

● "Forschung" (allgemeine Recherche, Quervergleiche mit anderen Landesverbänden, Basisbefragung)

● Erstellung von Info-/Schulungsmaterialien für verschiedene Medien/Kanäle (Text, Grafik, Video, etc.)

Fachliche Stärken, mit denen Dir die Aufgaben leichtfallen (mind. 2 von 5 solltest Du mitbringen):

● Kenntnisse/Erfahrung im organisierten Amateurfußball (bspw. als Spieler*in, Trainer*in, Vereinsmitarbeiter*in, etc.)

● Kenntnisse/Erfahrung in der PC-gestützten Sachbearbeitung bzw. Dateneingabe und -verarbeitung und im Umgang mit den Microsoft Office Anwendungen

● Kenntnisse/Erfahrung in der praktischen Anwendung von Regelwerken und/oder algorithmischen Entscheidungsstrukturen

● Gute Kenntnisse im jeweiligen Fachbereich (praktische Erfahrung im Fachbereich ein Bonus, aber nicht erforderlich)

● Gute Kenntnisse der englischen Sprache (überwiegend schriftlich)

Persönliche Stärken, die unsere Zusammenarbeit bereichern (mind. 2 von 6 solltest Du mitbringen):

● Interesse und Begeisterung für den Fußballsport

● Konzentrationsfähigkeit über längere Zeiträume

● Freude am präzisen, systematischen Arbeiten

● Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit

● Teamfähigkeit und Gelassenheit

● Kommunikationsfreudigkeit und Hilfsbereitschaft

Wir bieten:

● ein hoch motiviertes, dynamisches, fußballbegeistertes Team, in dem Du vom ersten Tag an vollwertiges Mitglied sein wirst

● eine fähigkeiten- und interessengerechte Aufgabenzuteilung

● umfassende Einarbeitung und bei Bedarf jederzeitige Hilfestellung durch qualifizierte und erfahrene Mitarbeiter

● Blick hinter die Kulissen eines Sportverbandes und des Amateur-Fußballs

● Möglichkeit zur kreativ-konstruktiven Mitgestaltung bei der Digitalisierung und Modernisierung unserer internen und externen Prozesse und Kommunikationskanäle

● Bei Bedarf Hilfe bei der Themenfindung und Gelegenheit zur Erstellung von Praxis- / Studienarbeiten (nach Abstimmung)

Bei Interesse oder Fragen freuen wir uns über Kontaktaufnahme unter

Niedersächsischer Fußballverband e. V.

Herrn Direktor Jan Baßler

Schillerstr. 4

30890 Barsinghausen

Tel.: 05105/75179

miriam.vojnikovic@nfv.de

[nfv]