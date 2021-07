NFV sucht Masterplan-Koordinator (m/w/d)

Der Niedersächsische Fußballverband e.V. mit Sitz in Barsinghausen ist mit fast 630.000 mittelbaren Mitgliedern, mehr als 2600 Vereinen und über 16.000 spielenden Mannschaften der zweitgrößte im Deutschen-Fußball-Bund (DFB).

Im Rahmen der Umsetzung der "Zukunftsstrategie Amateurfußball" sucht der NFV zum schnellstmöglichen Zeitpunkt, spätestens zum 01.07.2021 einen

Masterplan-Koordinator

(m/w/d)

Ihre Aufgaben:

Erarbeitung sowie Koordination der und teilweise direkte Umsetzung des Masterplans Amateurfußball im NFV

Steuerung, teilweise Durchführung und Überwachung der Masterplan-Maßnahmen einschließlich deren Dokumentation

Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung von Sitzungen und Tagungen zu den Themen Masterplan

Ihr Profil:

Abgeschlossenes sportwissenschaftliches/-ökonomisches Hochschulstudium oder vergleichbare Qualifikationen

gefestigte Kenntnisse und praktische Erfahrungen zu Strukturen und Wettkampfsystemen im Verbands- und/oder Vereinswesen

hohe Sport-/Fußballaffinität

administrative Erfahrungen in Verbands- und Verwaltungstätigkeiten

hohe Motivation und Belastbarkeit

Einsatzbereitschaft und Kommunikationsstärke

Flexibilität in der Aufgabenerfüllung

Teamfähigkeit

sicherer Umgang im Büromanagement (MS-Office, Internet etc.)

PKW-Führerschein

zeitliche Flexibilität (teilweise Einsätze am Abend oder Wochenende)

Wir bieten Ihnen:

Es erwartet Sie eine herausfordernde Tätigkeit im zweigrößten Fußballverband Deutschlands. Sie haben die Möglichkeit, ihren Verantwortungsbereich selbst zu gestalten und ihre Stärken einzubringen. Sie arbeiten in einem zukunftsorientierten, offenen und engagierten Team. Ebenso erwartet Sie ein abwechslungsreicher und moderner Arbeitsplatz. Die Vergütung und entsprechende Sozialleistungen erfolgt in Anlehnung an den Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst der Länder (TV-L).

Bewerbungen von Schwerbehinderten bzw. diesen gleichgestellten Personen sind erwünscht.

Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte bis zum 16.08.2021 an den

Niedersächsischer Fußballverband e. V.

Direktor Jan Baßler

Schillerstr. 4

30890 Barsinghausen

E-Mail: miriam.vojnikovic@nfv.de

