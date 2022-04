NFV sucht duale*n Student*in Sportmanagement

Der Niedersächsische Fußballverband e.V. mit Sitz in Barsinghausen ist mit fast 630.000 mittelbaren Mitgliedern, mehr als 2.600 Vereinen und über 16.000 spielenden Mannschaften der zweitgrößte im Deutschen Fußball-Bund (DFB).

Zum 01.08.2022 ist die Stelle eines

Dualen Studenten Sportmanagement (Bachelor of Arts) (m/w/d)

zu besetzen.

Deine Aufgaben

• Begleitung und Organisation der Abläufe in der NFV-Akademie (insbesondere Qualifizierung/Talentförderung)

• Schnittstelle Lehrgangsbetrieb und Studio B 54

• Begleitung des Projektes Kindertraining-Zertifikates, welches im Jahr 2022 startet

• Administrative/organisatorische Begleitung von Sitzungen der NFV-Akademie

• Aktive Mitwirkung an der fußballspezifischen Bearbeitung von Fragestellungen in der NFVAkademie

• Unterstützung bei der administrativen/organisatorischen Vor- und Nachbereitung sowie Umsetzung verschiedener angesiedelter Maßnahmen und Projekte in der NFV-Akademie

• Sonstige administrative Tätigkeiten aller Art

Dein Profil

• Erfolgreich abgeschlossenes (Fach-)Abitur mit guten bis sehr guten Noten

• Selbständige, zuverlässige und strukturierte Arbeitsweise

• Versierter Umgang mit MS Office (Word, Excel, PowerPoint)

• Eine hohe Auffassungsgabe, Sportbegeisterung und Teamgeist

• Hohes Engagement und Eigeninitiative

• Wünschenswert wäre eine fußballspezifische Trainerausbildung

• Erfahrungen in der Vereins- oder Verbandsarbeit

• Die Bereitschaft zur Tätigkeit am Wochenende sowie in den Abendstunden an Sitzungen und Tagungen teilzunehmen bzw. zu begleiten

• Führerschein Klasse B

Was wir dir bieten:

• Ein duales Studium im Sportmanagement oder Vergleichbares mit hohem Praxisanteil in unserem Unternehmen

• Ein individuelles Studienkonzept, das auf die aktuellen Herausforderungen des Sport- Marktes zugeschnitten ist

• Übernahme deiner Studiengebühren

• Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt mindestens 32 Stunden

• Angenehme Arbeitsatmosphäre, viele Freiheitsgrade in deiner täglichen Arbeit, Unterstützung bei der Weiterentwicklung deiner Fähigkeiten und Talente

• Die Chance sich in einem wachsenden Unternehmen einzubringen und schnell Verantwortung zu übernehmen sowie dein Aufgabengebiet zu erweitern

Zeig uns, warum du zum NFV möchtest und warum du dich für ein duales Studium bewirbst. Bitte reiche hierzu deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse etc.) bis spätestens zum 14.04.2022 ein. Bewerbungen von Schwerbehinderten bzw. diesen gleichgestellten Personen sind erwünscht.

Deine aussagekräftige Bewerbung sendest du an den

Niedersächsischer Fußballverband e. V., Direktor Jan Baßler, Schillerstr. 4, 30890 Barsinghausen, E-Mail: miriam.vojnikovic@nfv.de

[nfv]