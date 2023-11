NFV sucht Dual-Studierenden (m/w/d) für die Geschäftsstelle

Der Norddeutsche Fußball-Verband e.V. (NFV) ist einer von fünf Regionalverbänden innerhalb des DFB. Unter seinem Dach sind die vier norddeutschen Landesverbände Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein organisiert.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab 1. April 2024 für unsere Geschäftsstelle in Bremen einen

Dual-Studierenden (m/w/d)

(ein Praktikum vorab ist möglich und ausdrücklich erwünscht)



Deine Aufgaben:

• Gestaltung und Umsetzung von Inhalten für die Social-Media-Kanäle des Verbands und der Ligen des NFV

• Betreuung und Weiterentwicklung der Social-Media-Strategie, angepasst an unseren Markenauftritt und an unsere Ziele

• Eigenständige Konzeption neuer innovativer Content-Formate

• Analyse, Auswertung und Reporting von wichtigen Kennzahlen zur kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung der Kanäle

• Management weiterer Online-Marketing-Maßnahmen, inkl. Newsletter-Marketing

• Betreuung von projektbezogenen Tätigkeiten im Bereich Vermarktung, Eventplanung, Kommunikation und Recht

• Unterstützung in der Vorbereitung und Durchführung des NFV-Verbandstages 2024

• Allgemeine administrative Tätigkeiten





Dein Profil:

• Du absolvierst in den nächsten 2,5 bis 3,5 Jahren ein Bachelor- oder Master-Studiengang im Bereich Sportbusiness-Management, Kommunikationsmanagement, Kommunikation & Medienmanagement, Kommunikation & Eventmanagement, Online-Marketing & Marketingmanagement oder vergleichbarer Studiengänge

• Du besitzt fundierte Kenntnisse in der Aufbereitung von Informationen sowie der Strukturierung und Gliederung von Text und (Bewegt-) Bildinhalten

• Du verfügst über eine hohe Internetaffinität sowie ein gutes grafisches Gespür

• Du zeichnest Dich durch eine strukturierte sowie kommunikative Arbeitsweise, ein hohes Maß an Eigenverantwortlichkeit und Kreativität aus

• Du hast Bock auf Fußball

• Idealerweise hast Du schon erste Erfahrungen in der Vereins-/Verbandsorganisation gesammelt

• Du hast Lust auch am Wochenende ab und zu Zeit mit uns zu verbringen

• Du bist Teamplayer und fühlst Dich in einem flexiblen Umfeld gut aufgehoben

• Die gängigen Anwendungen von MS Office und Content Management Systemen (bes. Typo3) beherrscht Du spielend

• Du besitzt einen Führerschein der Klasse B





Wir bieten Dir:

• Abwechslungsreiches Aufgabengebiet

• Kleines, aber feines Team in Stadionatmosphäre • Amateur- und Profifußball hautnah

• Hohe Eigenverantwortung und Gestaltungsspielraum für die Umsetzung eigener Ideen

• Flexible Arbeitszeiten

• Übernahme der Studiengebühren

• Eine angemessene Ausbildungsvergütung



Wenn Du jetzt neugierig geworden bist, Spaß daran hast, den Fußball aus einer anderen Perspektive zu betrachten und gerne in unserem Team mitarbeiten möchtest, schicke bitte Deine Bewerbung unter Nennung Deines frühestmöglichen Eintrittstermins – ausschließlich per E-Mail – an folgende Adresse:





Norddeutscher Fußball-Verband e. V.

Franz-Böhmert-Straße 1a, 28205 Bremen

E-Mail: henrik.janoske@nordfv.de

