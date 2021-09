NFV: Ralph-Uwe Schaffert neuer Präsident

Ralph-Uwe Schaffert ist neuer Präsident des Norddeutschen Fußball-Verbandes (NFV). Der 65-jährige Hildesheimer wurde heute beim virtuell abgehaltenen 46. Ordentlichen Verbandstag von den Delegierten in einer Online-Wahl mit überwältigender Mehrheit in sein neues Amt berufen. Schaffert löst Günter Distelrath ab, der dieses Amt seit Juni 2018 bekleidete. Der 71-jährige Salzgitteraner stellte sich aus Altersgründen nicht zur Wiederwahl.

"Weil die Altersgrenze im DFB bei 70 Jahren liegt und ich kurz nach dem Verbandstag 72 Jahre alt werde, hatte ich mich hinsichtlich der Perspektive, die der Präsident des Nordverbandes aus meiner Sicht im DFB haben sollte, bereits im vergangenen Jahr dazu entschieden, nicht erneut zu kandidieren", begründete Distelrath seinen Entschluss.

Distelrath weiterhin auf Präsidiumsebene tätig

Distelrath wird dem Norddeutschen Fußball-Verband aber erhalten bleiben und künftig das Amt des Vizepräsidenten Finanzen führen, das er vom auf eigenen Wunsch ausgeschiedenen Kieler Hans-Ludwig-Meyer übernimmt. "Ich werde weiterhin auf Präsidiumsebene am Ball bleiben. Nicht ganz vorne, aber dennoch auf einer entsprechenden Position, um die auf unseren Regionalverband zukommenden Themen wie die Errichtung eines steuerlichen Zweckbetriebs oder die Vermarktung der Regionalliga mitzugestalten. Beim DFB, wo ich noch bis zum nächsten Bundestag am 11. März 2022 dem Präsidium angehöre, werde ich den norddeutschen Interessen weiter Stimme und Gewicht verleihen und umgekehrt zudem dafür Sorge tragen, dass die dort getätigten Überlegungen, Initiativen oder Beschlüsse in unseren Regionalverband getragen werden", so der scheidende Präsident.

August-Wilhelm Winsmann (Heinsen) verzichtete auf eine erneute Kandidatur als Vizepräsident und auch Walter Fricke (Westoverledingen) und Dieter Ohls (Schortens) scheiden aus dem Präsidium aus. Die Niedersachsen Jürgen Stebani (Melbek), Michael Weiner (Giesen) und als Ehrenpräsident Eugen Gehlenborg (Garrel) werden indes weiterhin dem Präsidium angehören.

Ralph-Uwe Schaffert ist bereits seit 2014 Vorsitzender des Obersten Verbandssportgerichtes beim Niedersächsischen Fußballverband. Zuvor übte er von 2007 bis 2014 den Vorsitz im Kreissportgericht Hildesheim aus. Von 2013 bis 2016 war der Jurist, der von 2008 bis zu seinem diesjährigen Eintritt in den Ruhestand Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht Celle war, Beisitzer im DFB-Sportgericht. Seit 2016 sitzt Schaffert im DFB-Kontrollausschuss.

[dfb]