NFT-Autogrammkarten und DFB-Frauen gewinnen Licensing Awards

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) wurde bei den Licensing International Germany Awards in München in den Kategorien "Lizenzprodukt des Jahres" und "Sports Brand des Jahres" ausgezeichnet. Als Lizenzprodukt des Jahres wurden die digitalen Autogrammkarten der Frauen-Nationalmannschaft auf NFT-Basis zum Start der UEFA Women’s EURO 2022 prämiert, als Sports Brand des Jahres die DFB-Frauen selbst.

Zum Auftakt der Europameisterschaft in England im Sommer hat der DFB digitale Autogrammkarten des Kaders auf NFT-Basis gelauncht. Das Produkt entstand gemeinsam mit DFB-Lizenzpartner FANZONE, welcher die NFTs in verschiedenen Packs und Varianten auf der Blockchain platzierte und über seine gleichnamige App in den Verkauf brachte. Die Packs des Pre-Sales waren innerhalb kürzester Zeit nach dem Drop ausverkauft, was die Begeisterung der Fans über dieses neuartige Produkt zeigt.

Als Sports Brand des Jahres konnte sich die Frauen-Nationalmannschaft gegen hochkarätige Mitbewerber wie die NFL oder PUMA durchsetzen. Beim DFB steht das Jahr 2022 im Fokus des Frauenfußballs: Nach dem großen Erfolg der DFB-Frauen bei der UEFA Women’s EURO konnte das Team weiter in den Fokus der Öffentlichkeit rücken. Nicht nur attraktive Lizenzprodukte, sondern auch die in Kooperation mit Warner Bros. entstandene Doku-Reihe "Born For This" brachte den Fans die Spielerinnen ganz nahe. In Video-NFTs wurde unveröffentlichtes Video-Material der Doku-Reihe für den Fan hinterlegt, um so weiteren exklusiven Mehrwert zu schaffen.

"Mehr Sichtbarkeit und Interesse für den Frauenfußball"

"Mehr Sichtbarkeit und Interesse für den Frauenfußball zu erzielen, ist eine absolute Priorität für uns” sagt Dr. Holger Blask, Geschäftsführer Marketing, Vertrieb & Events der DFB GmbH & Co.KG. "Dafür gehen wir auch neue Wege. Das gilt für die Darstellung der Marken genauso wie für die Schaffung neuer, innovativer Produkte für die Fans. Diese Auszeichnung der Fachkolleg*innen aus der Lizenzbranche bestärkt uns darin, auf dem richtigen Weg zu sein."

Und Henning Wegter, Abteilungsleiter Partner & Vertrieb, ergänzt: "Wir freuen uns sehr über den Gewinn der Awards, zumal beide im Kontext des Frauenfußballs stehen, einem uns wichtigen Vermarktungssegment beim DFB. Besonders stolz sind wir auf die Anerkennung der Jury unserer NFT-Autogrammkarten. Durch Lizensierung im Web3-Bereich eröffnen wir neue Vermarktungskanäle, was in diesem Fall natürlich direkt auf den Ausbau der Sports Brand 'Frauen-Nationalmannschaft' einzahlt."

Der Licensing International Germany Award wird jährlich durch den weltweit führenden Verband der internationalen Lizenzbranche vergeben. 1985 als LIMA gegründet, hat es sich Licensing International zum Ziel gesetzt, das Wachstum und die Bedeutung des Licensing weltweit zu fördern und zu unterstützen, und das Bewusstsein für die Vorteile und Chancen des Licensing in der Geschäftswelt zu schärfen.

Nominierungen in der Kategorie "Lizenzprodukt des Jahres"

Digitale NFT-Autogrammkarte der DFB-Frauen zur EM 2022 in England

Asterix, Playmobil Range

GilletteLabs | Bugatti Special Edition Heated Razor

Heunec Eco-Plüsch “Die Biene Maja”

Pop-up Doppel-Picture Vinyl Jurassic Park, Hörspiel zum 1. Kinofilm

Nominierungen in der Kategorie "Sports Brand des Jahres"

Frauen-Nationalmannschaft des DFB

HEAD SPORT GmbH

NFL

Puma SE

STRASSENKICKER by Lukas Podolski

[ik]