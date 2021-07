Zurück auf dem Rasen: 1000 Jugendliche in sechs Sportschulen der Landesverbände

Neustart der Fußball-Ferienfreizeiten

Endlich geht es wieder auf den Platz - das gilt ab heute auch für die Fußball-Ferienfreizeiten, die alljährlich von der DFB-Stiftung Egidius Braun ausgerichtet werden. Knapp 1000 Jugendliche im Alter von 13 bis 16 Jahren nehmen vom heutigen 9. Juli bis zum 1. September an einer der 18 einwöchigen Fußball-Ferienfreizeiten in den Sportschulen der DFB-Landesverbände in Hennef, Leipzig, Edenkoben, Grünberg, Schöneck (Karlsruhe) oder Malente teil. Das Programm ist vor allem für Fußballerinnen und Fußballer von Amateurvereinen gedacht, die sich durch herausragende Jugendarbeit auszeichnen. Diesmal sind Teilnehmende von 75 Klubs aus ganz Deutschland dabei, darunter auch Sportlerinnen und Sportler von Makkabi Deutschland.

Im vielfältigen Programm gibt es in diesem Jahr eine wertvolle Neuerung. Gemeinsam mit den Expertinnen und Experten von "Lernort Stadion e.V." wird es einen Denkanstoß zum Thema Wertschätzung von Vielfalt sowie Bekämpfung von Rassismus und Diskriminierung unter dem Hashtag #Denkanstoß geben. Unterstützt wird das Projekt von Staatsministerin Annette Widmann-Mauz, Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration.

Die Staatsministerin sagt: "Ich freue mich sehr, dass die Fußball-Ferienfreizeiten dieses Jahr wieder stattfinden können. Mit dem neuen Schwerpunkt #Denkanstoß erhalten die jungen Fußballer*innen die Möglichkeit, ihre Kompetenzen im Umgang mit Rassismus und Diskriminierung zu stärken. Denn jede und jeder von ihnen kann Toleranz sowie die Anerkennung und Wertschätzung von Vielfalt in das eigene Umfeld weitertragen. Das stärkt den gesellschaftlichen Zusammenhalt auch abseits des Fußballplatzes."

Vielfältiges Programm auf und neben dem Platz

Das Rahmenprogramm der Freizeiten geht weit über das eigentliche Fußballspielen hinaus - ganz nach Egidius Brauns bekanntem Motto: "Fußball - Mehr als ein 1:0." Neben den Chancen und Möglichkeiten ehrenamtlicher Tätigkeiten in Verein und Verband ist die Vermittlung von Werten wie Fair Play und Respekt stets eine Konstante im Ablauf. Hinzu kommen Gesprächsrunden mit prominenten Gästen, Stadiontouren sowie Angebote zu den Themen Umwelt und gesunde Ernährung.

Mit dem neuen Programmbaustein #Denkanstoß werden die Jugendlichen mit einem halbtägigen Programmpunkt motiviert, sich mit den Themen Wertschätzung von Vielfalt sowie Bekämpfung von Rassismus und Diskriminierung auseinanderzusetzen. Durch die pädagogische Anleitung der "Lernort Stadion"-Referentinnen und -Referenten werden die Gedanken in spielerischen Elementen altersgerecht vermittelt.

Staatsministerin Widmann-Mauz betont: "Der Fußball hat eine große Strahlkraft auf Jugendliche. Deshalb danke ich der DFB-Stiftung Egidius Braun und Lernort Stadion e.V., die mit ihrer Expertise Jugendliche für Vielfalt, die Bekämpfung von Rassismus und Diskriminierung sensibilisieren. Dafür steht #Denkanstoß."

"Teilnehmende für Rassismus sensibilisieren"

"Der Workshop soll Jugendliche anregen, sich mit den Themen Wertschätzung von Vielfalt sowie Bekämpfung von Rassismus und Diskriminierung im Fußball, in ihrem sozialen Umfeld und in ihrem Alltag auseinanderzusetzen", erklärt Christoph Binot, Referent für die Fußball-Ferienfreizeiten bei der DFB-Stiftung Egidius Braun. "Unser Ziel ist es, über Beispiele aus dem Fußball einen niederschwelligen Ansatz zu verfolgen, um die jugendlichen Teilnehmenden für verschiedene Formen von Rassismus und Diskriminierung zu sensibilisieren, Argumentationshilfen und Handlungsmöglichkeiten im Umgang mit Rassismus und Diskriminierung aufzuzeigen. Die Teilnehmenden sollen fit gemacht werden, auch um Vorurteile, Rassismus und Diskriminierung im eigenen Alltag zu erkennen und wenn nötig, diesen entschlossen entgegenzutreten."

Den Sommer 2020, als die Bedrohung durch Covid-19 deutlich höher war als heute, überbrückte die DFB-Stiftung Egidius Braun mit einem digitalen Konzept der Fußball-Ferienfreizeiten, dem die Vereine viel Lob spendeten. Nun aber kann wieder auf realem Rasen gekickt werden.

[DFB-Stiftung Egidius Braun]