Neureuther zieht Viertelfinalpartien, Frymuth Ziehungsleiter

Wenige Tage vor Beginn der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking wird es auch bei der Auslosung der Viertelfinalspiele im DFB-Pokal "winterlich": Der ehemalige Skirennläufer Felix Neureuther zieht am 30. Januar (ab 19.15 Uhr, live in der ARD) die Paarungen der Runde der letzten Acht in der ARD-Sportschau. Ziehungsleiter ist DFB-Vizepräsident Peter Frymuth. Moderiert wird die Sendung von Julia Scharf.

Im Lostopf befinden sich nach ihren Erfolgen im Achtelfinale neben den vier Erstligisten 1. FC Union Berlin, SC Freiburg, RB Leipzig und VfL Bochum auch die vier Zweitligisten FC St. Pauli, Hamburger SV, Karlsruher SC und Hannover 96.

Das Viertelfinale wird am 1. und 2. März 2022 ausgetragen, die Halbfinalspiele sind für den 19. und 20. April terminiert. Das Finale im Berliner Olympiastadion steigt am 21. Mai 2022.

