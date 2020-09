Neukölln und Meppen eröffnen Pokalsaison

Das Teilnehmerfeld der ersten Runde im DFB-Pokal der Frauen steht fest - und auch die Ansetzungen sind nun zeitgenau festgesetzt. Den Auftakt der neuen Pokalsaison macht am kommenden Samstag (ab 14 Uhr) das Gastspiel des Bundesligaaufsteigers SV Meppen bei Verbandsligist Grün-Weiß Neukölln. Am Sonntag (ab 11 Uhr) greift ein weiterer Bundesligavertreter ins Geschehen ein: Dann stellt sich Werder Bremen bei Zweiligist Borussia Mönchengladbach einer neuen Pokalherausforderung.

Am darauffolgenden Wochenende steigen die restlichen 18 Begegnungen der ersten Runde. In Gütersloh kommt es am Samstag, 26. September (ab 18 Uhr), zum Ostwestfalenderby der Zweitligisten FSV Gütersloh und Arminia Bielefeld. Die Bielefelderinnen überraschten in der vergangenen Pokalsaison, als sie bis ins Halbfinale vordrangen und erst am späteren DFB-Pokalsieger VfL Wolfsburg scheiterten.

Am Sonntag, 27. September (ab 14 Uhr), findet das Spiel der Regionalligisten VfL Bochum gegen Viktoria Berlin im Vonovia Ruhrstadion statt, in dem üblicherweise die Männer des VfL in der 2. Bundesliga auflaufen. Ebenfalls am 27. September (ab 11 Uhr) misst sich RB Leipzig in einem Zweitligaduell mit dem 1. FFC Niederkirchen.

Freilose für Bundesligisten

Die Auslosung der ersten Runde im DFB-Pokal der Frauen fand bereits im Juli statt und wurde von Welt- und Europameisterin Renate Lingor vorgenommen. Aufgrund der coronabedingten Aussetzung des Spielbetriebs stand das Teilnehmerfeld zum Zeitpunkt der Ziehung noch nicht komplett fest. Für die Mannschaften, die sich über die Pokalwettbewerbe der Landesverbände qualifizieren mussten, kamen bei der Auslosung zum Teil Platzhalter zum Einsatz.

Insgesamt nehmen 52 Mannschaften am Wettbewerb teil. Für die erste Hauptrunde gab es Freilose für die zwölf Vereine der vergangenen Saison in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga. Sie steigen in der zweiten DFB-Pokalrunde ein. Das DFB-Pokalfinale der Frauen 2021 findet wie in den vergangenen Jahren im Kölner Rhein-Energie-Stadion statt.

Die erste DFB-Pokalrunde

Gruppe Nord

Samstag, 19. September

Grün-Weiß Neukölln - SV Meppen (ab 14 Uhr)

Sonntag, 20. September

Borussia Mönchengladbach - SV Werder Bremen (ab 11 Uhr)

Samstag, 26. September

Holstein Kiel - SV Berghofen (ab 14 Uhr)

SSV Rhade - Borussia Bocholt (ab 18 Uhr)

FSV Gütersloh - Arminia Bielefeld (ab 18 Uhr)

Sonntag, 27. September

SV Budberg - SV Henstedt-Ulzburg (ab 11 Uhr)

SC Fortuna Köln - FSV Babelsberg (ab 11 Uhr)

Magdeburger FFC - BV Cloppenburg (ab 14 Uhr)

Rostocker FC - Walddörfer SV (ab 14 Uhr)

VfL Bochum - FC Viktoria Berlin (ab 14 Uhr)

TV Jahn Delmenhorst - ATS Buntentor (ab 14 Uhr)

Gruppe Süd

Samstag, 26. September

SV 67 Weinberg - SV Holzbach (ab 13.30 Uhr)

FC Ingolstadt - Würzburger Kickers (ab 14 Uhr)

SV Gottenheim - 1. FC Saarbrücken (ab 15 Uhr)

FSV Alberweiler - SG 99 Andernach (ab 16 Uhr)

Sonntag, 27. September

RB Leipzig - 1. FFC Niederkirchen (ab 11 Uhr)

1. FC Riegelsberg - Karlsruher SC (ab 13 Uhr)

SC Opel 06 Rüsselsheim - 1. FC Nürnberg (ab 13 Uhr)

TuS Wörrstadt - SV Göttelborn (ab 14 Uhr)

1. FFV Erfurt - FC Phönix Leipzig (ab 14 Uhr)

