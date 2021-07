Neues Hygienekonzept tritt in Kraft

Das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes und der DFB-Vorstand haben mit ihren heutigen Beschlüssen offiziell das angepasste Hygienekonzept für die Saison 2021/2022 in den DFB-Wettbewerben im Profifußball in Kraft gesetzt. Das Konzept war von der gemeinsamen Task Force Sportmedizin/Sonderspielbetrieb des DFB und der DFL überarbeitet worden. Es kommt unter anderem im DFB-Pokal, der 3. Liga und der FLYERALARM Frauen-Bundesliga zur Anwendung. Der Entwurf des Papiers war allen betroffenen Klubs bereits vor zwei Wochen zugegangen, eine Informationsveranstaltung für alle Vereine hatte der DFB Ende vergangener Woche durchgeführt.

Gegenstand des Hygienekonzepts ist der Arbeitsschutz für die Spieler*innen und die weiteren an der Durchführung des Spielbetriebs sowie der medialen Begleitung beteiligten berufstätigen Personen. Es ist daher unabhängig von den individuellen, standortabhängigen Konzepten der Klubs für eine Rückkehr von Fans in die Stadien zu betrachten.

Weiterhin fünf Wechsel möglich

In Abstimmung mit zuständigen Ausschüssen hat das DFB-Präsidium darüber hinaus beschlossen, dass in der 3. Liga, der FLYERALARM Frauen-Bundesliga, der 2. Frauen-Bundesliga sowie im DFB-Pokal der Männer und Frauen weiterhin fünf Auswechslungen pro Mannschaft in einem Spiel möglich sind. Dafür stehen jedem Team während einer Partie insgesamt drei Gelegenheiten sowie die Halbzeitpause zur Verfügung. In der 3. Liga und im DFB-Pokal der Männer kann zudem der Spieltagskader ab sofort – wie in der Bundesliga und 2. Bundesliga – 20 Spieler statt bisher 18 umfassen.

Der DFB-Spielausschuss hat sich unterdessen in seiner jüngsten Sitzung bereits den Aufstiegsspielen 2021/2022 zur 3. Liga gewidmet und das Heimrecht für das Hinspiel ausgelost. Demnach tritt nach Beendigung der regulären Saison zunächst der Vertreter der Regionalliga Nordost zuhause gegen den Nord-Regionalligisten an. Die Entscheidung fällt dann im Rückspiel beim Nord-Vertreter.

Die Regionalliga Bayern hat in der aktuellen Saison einen direkten Aufstiegsplatz, ebenso wie die Staffeln West und Südwest.

[dfb]