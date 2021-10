Neuer Zweiter: Nordmazedonien zieht an Armenien vorbei

Nachdem Nordmazedonien das Hinspiel gegen Liechtenstein noch mit 5:0 gewann, folgte im Auswärtsspiel in Vaduz ein 4:0 (1:0)-Sieg. Durch die drei Punkte zogen die Mazedonier in WM-Qualifikationsgruppe J an den Armeniern vorbei, die sich gleichzeitig nur 1:1 (1:0) von Island trennten.

Nordmazedonien beherrschte das Spiel von Beginn an, belohnte sich aber erst in der 39. Minute mit dem Führungstreffer, als Darko Velkovski nach einer Ecke den Ball ins gegnerische Tor stocherte. Ezgjan Alioski verwandelte in der zweiten Halbzeit einen Elfmeter zum 2:0 (66.), ehe Boban Nikolov (74.) und Darko Churlinov (83.) für die Entscheidung sorgten. Liechtenstein konnte im gesamten Spiel wenig nach vorne spielen, kein einziger Schuss auf das mazedonische Tor wurde in der Statistik verbucht.

Negativserie fortgesetzt

Armenien kam in Island nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus und verlor so Platz zwei in Gruppe J. Nach einer Flanke von Lucas Zelarayan brachte Kamo Hovhannisyan die Gäste in Reykjavik noch in Führung (35.), doch Isak Bergmann Johannesson glich in der 77. Minute aus. Für Armenien ist es das sechste sieglose Länderspiel in Folge, auch Island gewann seit fünf Partien nicht mehr.

In Gruppe J hat Deutschland (18 Punkte) nun sechs Punkte Vorsprung vor den punktgleichen Mazedoniern und Armeniern (jeweils 12). Dahinter folgen Rumänien (10), Island (5) und Liechtenstein (1).

[sid]