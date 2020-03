Neuer: "Wir haben fast nur noch Endspiele"

Der FC Bayern München und Keeper Manuel Neuer stehen nach dem 1:0 beim FC Schalke 04 zum elften Male in Folge im DFB-Pokalhalbfinale. Der Nationaltorhüter schaffte das zunächst zweimal mit Schalke und nun zum neunten Mal mit dem Rekordpokalsieger. Im DFB.de-Interview spricht der 33 Jahre alte Weltmeister über den Sieg beim Ex-Klub und die Ambitionen des FC Bayern.

DFB.de: Manuel Neuer, ordnen Sie das Spiel als Arbeitssieg ein?

Manuel Neuer: Wir haben dominant gespielt, hatten über 80 Prozent Ballbesitz. Wir waren in allen Belangen überlegen und haben kaum etwas zugelassen. Schalke hat versucht, hinten gut zu stehen und mit langen Bällen auf einem stumpfen Platz zu agieren. So sah Schalkes Marschroute aus. Natürlich ist ein 1:0 auch immer ein gefährliches Ergebnis, weil durch einen Konter über einen der schnellen Schalker Spieler wie Kutucu, Raman oder Gregoritsch immer etwas passieren kann. Ich finde aber, dass wir es als Mannschaft auch defensiv gut gemacht haben. Uns hat lediglich das zweite Tor gefehlt. Grundsätzlich war es ganz klar ein verdienter Sieg für uns. Wir freuen uns, dass wir im Halbfinale des DFB-Pokals stehen.

DFB.de: Ihr Trainer Hansi Flick war nach dem 6:0 im Bundesligaspiel bei der TSG Hoffenheim gezwungen, auf mehreren Positionen zu tauschen. Fehlten deshalb ein wenig der Spielfluss und die Abläufe?

Neuer: Nein. Es war ein ganz anderes Spiel als in Hoffenheim. Die TSG hat versucht, von hinten heraus zu kombinieren und nicht sofort mit langen Bällen agiert. Hoffenheim ist eine spielstärkere Mannschaft, als Schalke das gezeigt hat. Deshalb mussten auch wir anders agieren. Die Umstellungen hat der Trainer vorgenommen, der Joshua Zirkzee rausgenommen und vorne im Sturm Thomas Müller eingesetzt hat. In der Abwehr mussten wir aufgrund der Krankheit von Jerome Boateng umbauen.

DFB.de: Wie hat Ihnen Joshua Kimmich als Innenverteidiger gefallen?

Neuer: Wir haben ihn da ja schon oft gesehen. Er war auch wieder gut und wurde ja auch Man of the Match.

DFB.de: Auf den Rängen lief es geordnet ab. Gibt es von Ihnen mit Blick auf Sonntag und das Spiel gegen den FC Augsburg einen Appell?

Neuer: Nein, von mir gibt es keinen Appell. Ich denke, die Regeln sind klar. Wir haben schon am letzten Spieltag vieles beantwortet und ein Zeichen gesetzt.

DFB.de: Der FC Bayern eilt in allen Wettbewerben von Sieg zu Sieg. Man hat nicht das Gefühl, dass die Mannschaft wackelt. Was macht Sie so stark?

Neuer: Wir haben die richtige Einstellung, wir sind fokussiert. Wir wissen auch, wie schnell sich das drehen kann. Das hat man auch in dieser Saison mit ihren Höhen und Tiefen gesehen. Wir waren schon mal in der Tabelle hintendran. Deswegen muss man jedes Spiel aufs Neue ernst nehmen. Wir haben uns vor ein paar Wochen gesagt, dass wir jetzt fast nur noch Endspiele haben. Jetzt liegen wir vorne und dürfen nicht nachlassen.

DFB.de: Ist das Triple möglich?

Neuer: Es gibt mehrere Triplekandidaten, unabhängig von den Mannschaften, die in der Bundesliga sind.

DFB.de: Trauen Sie es dem FC Bayern zu?

Neuer: Ich traue uns einiges zu. Ich werde es nicht aussprechen, weil Hochmut bekanntlich vor dem Fall kommt. Aber die Möglichkeit besteht.

[tg]