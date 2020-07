Neuer und der Traum vom halben Dutzend

Ein Sieg im Endspiel am Samstag (ab 20 Uhr, live in der ARD und bei Sky) gegen Bayer 04 Leverkusen - und Manuel Neuer würde das halbe Dutzend DFB-Pokalsiege vollmachen. Da trifft es sich gut, dass der Kapitän in Topform ist und eine starke Saison spielt. Nicht umsonst bleibt er noch mindestens drei Jahre Bayern-Torwart.

Es kam einer Sensation gleich. Manuel Neuer verzichtet auf ein Pflichtspiel - und das sogar freiwillig. Hansi Flick macht dieser Tage beim FC Bayern München anscheinend alles möglich. Der Nationaltorhüter überließ nach Rücksprache mit dem Cheftrainer seinem Stellvertreter Sven Ulreich die Partie vom 33. Spieltag gegen den SC Freiburg (3:1). Ausnahmsweise. Denn Neuer will spielen. Immer.

Seit seinen Mittelfußbrüchen und der langwierigen Verletzungspause in den Jahren 2017 und 2018 weiß Neuer, dass eine Karriere endlich ist - auch wenn er sich aktuell mit 34 Jahren im besten Torwartalter befindet. Also will Neuer alles mitnehmen, natürlich auch den DFB-Pokal. Da gehört eine Partie der ersten Runde bei einem Regionalligisten wie Energie Cottbus selbstverständlich dazu. In dieser Spielzeit bestritt der Bayern-Torhüter alle bisherigen fünf Cup-Partien komplett. Das Endspiel im Berliner Olympiastadion soll ein weiterer Meilenstein für Neuer werden: sein sechster Triumph.