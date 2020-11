Neuer nun alleiniger DFB-Rekordtorhüter

Kapitän Manuel Neuer hat mit seinem 96. Einsatz zwischen den Pfosten der deutschen Nationalmannschaft beim Nations-League-Spiel gegen Spanien in Sevilla den bisherigen Rekordkeeper Sepp Maier überholt. Maier, Europameister 1972 und Weltmeister 1974, war zwischen 1966 und 1979 der Rückhalt des DFB-Teamy. Neuer hatte sein Debüt am 2. Juni 2009 beim 7:2 gegen die Vereinigten Arabischen Emirate in Dubai gegeben.

Neben Neuer und Maier haben im weiteren Ranking Oliver Kahn (86 Einsätze), Toni Schumacher (76) sowie Jens Lehmann (61) als Keeper die meisten Spiele bestritten.

Die bisherigen Rekordtorhüter im Überblick

Fritz Baumgarten (Viktoria Berlin) - 1 Spiel (1908)

Paul Eichelmann (1. FC Union Berlin) - 2 Spiele (1908)

Adolf Werner (Holstein Kiel) - 12 Spiele (1909 bis 1912)

Hans Stuhlfauth (1. FC Nürnberg) - 21 Spiele (1920 bis 1930)

Hans Jakob (SSV Jahn Regensburg) - 38 Spiele (1930 bis 1939)

Hans Tilkowski (Westfalia Herne/Borussia Dortmund) - 39 Spiele (1957 bis 1966)

Sepp Maier (FC Bayern München) - 95 Spiele (1966 bis 1979)

Manuel Neuer (FC Schalke 04/FC Bayern München) - 96 Spiele (seit 2009)

[dfb]