Neuer Kader der eNationalmannschaft

Vom 22. bis 24. Mai steht für die deutsche eNationalmannschaft das nächste große Highlight an: Der FIFA eNations Cup in Kopenhagen. In Vorbereitung auf das Turnier, das im vergangenen Jahr seine Premiere feierte, nominiert der DFB seinen Kader neu. Die eNationalmannschaft besteht fortan nicht mehr aus 21, sondern aus zehn FIFA-Spielern - darunter fünf PS4- und fünf Xbox One-Spezialisten.

Mit Umut "Umut" Gültekin (Hamburger SV), Yannick "Jeffrryy" Reiners und Richard "Der_Gaucho10" Hormes (beide Borussia Mönchengladbach) befinden sich drei Neulinge im Kader der eNationalmannschaft. Der FIFA-Weltmeister Mohammed "MoAuba" Harkous sowie Michael "MegaBit" Bittner und Erhan "Dr. Erhano" Kayman, die für Werder eSPORTS unlängst den "VBL Club Championship"-Titel verteidigt haben, sind weiterhin fester Bestandteil der eNationalmannschaft. Als Entscheidungsgrundlage für die Auswahl des neuen Kaders diente der Beobachtungszeitraum der FIFA 19-Saison und der aktuell laufenden FIFA 20-Saison - dabei standen primär die Leistungen aus dem "FIFA Ultimate Team"-Modus im Fokus.

Der neue FIFA-Kader: Umut "Umut" Gültekin, Mohammed "MoAuba" Harkous, Tim "TheStrxngeR" Katnawatos, Erhan "Dr. Erhano" Kayman, Yannick "Jeffryy" Reiners (alle PS4), Michael "MegaBit" Bittner, Richard "Der_Gaucho10" Hormes, Dylan "DullenMIKE" Neuhausen, Niklas "NRaseck" Raseck, Lukas "Sakul" Vonderheide (alle Xbox One).

Bootcamp mit den Coaches "Salz0r" und "Stylo"

Das Team wird sich noch im März zu einem Bootcamp im hochmodernen Campus von Adidas in Herzogenaurach zusammenfinden, um die zwei Spieler, die den DFB beim FIFA eNations Cup vertreten sollen, zu ermitteln. Matthias "Stylo" Hietsch und Benedikt "SaLz0r" Saltzer werden im Rahmen des Bootcamp als Coaches fungieren.

Die im Dezember 2019 nominierten PES-Spieler gehören weiterhin zum Aufgebot der eNationalmannschaft. Sie bilden den Kader für die UEFA eEURO 2020 und die im Vorfeld stattfindende Online-Qualifikation (am 16. und 30. März live auf Twitch).

[ke]