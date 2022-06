Mit einem 5:2 gegen Italien in die Sommerpause: Manuel Neuer und das DFB-Team

Neuer ist "Spieler des Italien-Spiels"

"Manu ist ein absoluter Weltklassetorhüter." Sagte Bundestrainer Hansi Flick schon nach dem 1:1 in Ungarn, als Manuel Neuer der deutschen Nationalmannschaft mit zahlreichen Paraden zum Punktgewinn verhalf. In der vierten Partie der Nations League bestätigte der Nationaltorhüter diese Aussage erneut.

Beim 5:2 gegen Italien verhinderte der Torwart des FC Bayern München in der siebten Minute durch einen Klassereflex den Rückstand, ehe er in der zweiten Hälfte gegen Nicolo Barella eine Weltklassepararade zeigte, die in Erinnerung bleibt. Der Lohn: Die User*innen auf DFB.de haben Manuel Neuer zum Spieler des Italien-Spiels gewählt.

Bei der Abstimmung des Fan Club Nationalmannschaft erhielt Neuer 37,7 Prozent der abgegebenen Stimmen. Dahinter landete Doppeltorschütze Timo Werner mit 25,6 Prozent auf dem zweiten Platz, Dritter wurde mit Joshua Kimmich (13,6 Prozent) der Torschütze des 1:0 und Spieler des Spiels beim 1:1 in Italien.

Wir danken allen Usern fürs Abstimmen!

[dfb]