Neuer: "Ich möchte mit dieser Mannschaft Weltmeister werden"

Auf die deutsche Nationalmannschaft warten binnen sieben Tagen drei Spiele der WM-Qualifikation, zunächst am Donnerstag in St. Gallen/Schweiz gegen Liechtenstein, dann am Sonntag, 5. September, in Stuttgart gegen Armenien und zuletzt am Mittwoch, 8. September, in Reykjavik gegen Island (alle 20.45 Uhr, live bei RTL). Vorab sprechen Kapitän Manuel Neuer und das Trainerteam des neuen Bundestrainers Hansi Flick über Zielsetzungen und Erwartungen.

Manuel Neuer über...

... die erste Maßnahme nach der EM: Es ist ein Neuanfang mit neuen Gesichtern. Wir sind in der Situation, dass wir selbst als Nationalspieler ein bisschen was gutzumachen haben. Wir haben hohe Ziele, auch mit Blick auf die WM. Wir wollen uns qualifizieren und einen guten Start mit dem neuen Trainerteam erreichen. Wir wollen die drei Spiele gewinnen und sind sehr motiviert. Wir wollen die Zeit nutzen, um untereinander zu kommunizieren und die neuen Spieler kennenzulernen. Ich möchte mit dieser Mannschaft Weltmeister werden, auch wenn ich weiß, dass es kein einfacher Weg sein wird.

... das erste Mal ohne Joachim Löw: Es ist schon eine komische Situation, Jogi Löw nach so langer Zeit nicht mehr anzutreffen, genauso wie in meinem speziellen Fall mit Andy Köpke als Torwarttrainer. Ich habe Hansi Flick ja schon als Co-Trainer der Nationalmannschaft kennengelernt. Es ist also nichts Neues. Dasselbe gilt für den FC Bayern, von daher ist er kein unbekanntes Gesicht. Wir haben über die Jahre regen Austausch gehabt, er ist ein sehr kommunikativer Trainer, der sich immer auf Augenhöhe mit den Spielern unterhält.

... die Hierarchie in der Mannschaft: Im Vorfeld habe ich mit Hansi Flick immer mal wieder telefoniert, um meine Sicht mitzuteilen. Ich bin interessiert daran, wie er die Dinge sieht. Wir werden viele Gespräche haben, wenn wir hier zusammen sind. Führung wird nie eine Person alleine machen. Wir sind alle in der Verantwortung, und so gehen wir das alle auch an.

... Aufbruchstimmung: Die Spieler freuen sich, dass wir wieder zusammenkommen und hoffentlich wieder positive Ergebnisse zu erzielen. Ein Aufbruch wird hoffentlich auch von außen zu sehen sein, wir wollen, dass die Fans Freude haben, die Nationalmannschaft zu sehen. Neben der Arbeit auf dem Platz soll das natürlich auch in die Stadien und Wohnzimmer überschwappen.

... Wiedergutmachung für die EURO: Wichtig ist, dass wir eine Einheit auf dem Platz sind, dass wir immer fokussiert und aktiv auf dem Platz sind. Man muss merken, dass wir eine Mannschaft auf dem Platz haben, die immer hungrig ist.

... Achsen in der Mannschaft: Eine Achse ist immer wichtig, gerade auch die Spieler, die im Zentrum spielen. Gerade sind wir an einem Startpunkt angekommen. Dass man sich da peu à peu weiterentwickelt, ist klar, man muss die richtige Struktur haben.

... die Zukunft der Mannschaft: Italien ist ein gutes Beispiel. Das hat Spaß gemacht, ihnen bei der EM zuzuschauen. So muss es bei uns auch werden. Ich glaube an unsere Mannschaft und weiß, welches Potenzial wir haben. Das haben wir in den vergangenen Turnieren nicht abrufen können. Wir müssen auf den Platz bringen, was wir uns vornehmen.

... die EM 2024 als persönliches Ziel: Ein Traum ist es natürlich schon, man muss aber sagen, dass ich auch bis dahin fit und gesund bleiben muss. Da muss alles passen, es muss auch von der Leistung stimmen - und ich muss das Gefühl haben, von der Mannschaft gebraucht zu werden. Es ist noch zu weit weg, um darüber zu sprechen. Wichtiger sind mir die Schritte, die jetzt folgen, und die WM, die ansteht.

... die mögliche neue Spielidee: Ich kann mir vorstellen, dass Hansi Flick den erfolgreichen Fußball, den wir mit ihm bei den Bayern gespielt haben, miteinfließen lässt. Ich glaube, dass es wichtig sein wird, ob mit oder ohne Ball, dass wir immer aktiv sein werden und den Gegner relativ früh unter Druck setzen. Da werden wir in den nächsten Tagen aber sicher noch mehr ins Detail gehen.

Assistenztrainer Danny Röhl über...

... Trainingsinhalte: Wir haben drei Themen: Tempo reinbekommen, Intensität und auf und neben dem Platz eine große Aktivität haben. Das haben wir uns für die erste Woche vorgenommen. Umschaltmomente werden auch ein Thema sein. Wie aktiv sind wir nach Ballverlust oder im gegnerischen Ballbesitz. Wir wollen das Pressing aktivieren und mit Überzeugung leben. Das Entscheidende ist: Was passiert nach Ballgewinn? Das hat auch mit Mut zu tun.

... die Arbeit mit Hansi Flick: Wir teilen dieselbe Spielidee, und die gilt es, in die Mannschaft einzubringen. Daran werden wir in den nächsten Tagen ansetzen. Ich bin bei der Qualität, die wir haben, aber überzeugt, dass wir das schaffen.

Assistenztrainer Marcus Sorg über...

... den Start des neuen Teams: Es ist ganz normal bei einem neuen Cheftrainer, dass man gewisse Dinge implementieren muss. Wir versuchen, die Spielidee zu transportieren und den Spielern zu sagen, was sie erwartet.

Special Coach Mads Buttgereit über...

... seine Aufgaben: Wir wollen Standards trainieren, aber auch jede Menge anderes. Man kann bei den Standards sehr detailliert arbeiten. Es geht darum, dass man die Spieler miteinbezieht, das ist der Schlüssel. Das ist insgesamt eine kontinuierliche Arbeit. Wir müssen Impulse setzen, damit man die Dinge mit in den Verein nehmen kann, weiter daran arbeitet und sich schließlich verbessert. Das Umfeld hier ist sehr empfänglich für Innovation.

Torwarttrainer Andreas Kronenberg über...

... Trainingsinhalte: Es geht darum, den Torhütern so schnell wie möglich Sicherheit zu geben. Wenn wir uns schnell kennenlernen, kommen die Dinge auf dem Platz automatisch.

... Manuel Neuer: Ich habe das Gefühl, dass er sehr wissbegierig ist, und bin zuversichtlich, dass er auch für neue Impulse offen sein wird. Der Austausch mit Toni Tapalovic (Torwarttrainer Bayern München; Anm. d. Red.) wird wichtig sein, um sich weiterzuentwickeln und noch mal - auch als Manuel Neuer - auf ein nächstes Level zu kommen.

