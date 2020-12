Neuer bei Welttorhüterwahl nominiert

Nationalkeeper Manuel Neuer vom FC Bayern München steht mit Jan Oblak (Atletico Madrid) und Allison Becker (FC Liverpool) auf der Shortlist der besten drei Torhüter bei der Wahl zum FIFA-Welttorhüter des Jahres, die am heutigen Freitag veröffentlicht wurde. Der Gewinner wird am 17. Dezember im Rahmen einer virtuellen Zeremonie in der Zentrale des Weltverbands in Zürich gekürt.

Bei den Trainern dürfen gleich zwei deutsche Coaches auf den Titel des Welttrainers hoffen. Neben Triple-Gewinner Hansi Flick vom FC Bayern stehen Jürgen Klopp (FC Liverpool) und der Argentinier Marcelo Bielsa (Leeds United) zur Wahl.

Lewandowski, Messi und Ronaldo zur Wahl

Der polnische Angreifer Robert Lewandowski ist seinem Traum von der Wahl zum Weltfußballer 2020 derweil auch einen Schritt näher gekommen. Der Torjäger von Bayern München steht auf der Shortlist der besten drei Spieler. Konkurrenten sind Lionel Messi (Argentinien/FC Barcelona) und Cristiano Ronaldo (Portugal/Juventus Turin).

Pernille Harder (Dänemark), vom VfL Wolfsburg im Sommer zum FC Chelsea gewechselt, Lucy Bronze (England/Manchester City) und die Französin Wendie Renard (Olympique Lyon) stehen auf der Frauen-Shortlist. Bei den Trainer der Frauenteams dürfen sich Emma Hayes (England/FC Chelsea), Jean-Luc Vasseur (Frankreich/Olympique Lyon) und die niederländische Nationaltrainerin Sarina Wiegman Hoffnungen auf den Titel machen.