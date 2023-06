Neuendorf zum ePokal-Finale: "Tolle Werbung für den eFootball"

RBLZ Gaming hat sich beim Finalevent vor knapp 500 Zuschauer*innen auf dem DFB-Campus den Titel im DFB-ePokal powered by ERGO gesichert. Im Endspiel schlug das Team um Weltmeister Umut Gültekin den SC Paderborn mit 2:1. Im entscheidenden dritten Spiel fiel die Entscheidung erst im Elfmeterschießen.

Durch den Titelgewinn sicherten sich Weltmeister Gültekin und Teamkollege Richard "Gaucho" Hormes ein Preisgeld in Höhe von 40.000 Euro. Insgesamt wurden in der dritten Spielzeit des DFB-ePokals powered by ERGO 100.000 Euro an Preisgeldern ausgeschüttet. "Dieser Titel bedeutet uns sehr viel", sagte Hormes unmittelbar nach dem 4:2-Sieg im Elfmeterschießen des entscheidenden dritten Spiels.

"Herzlichen Glückwunsch an das Siegerteam und allen Beteiligten zu einer gelungenen Veranstaltung!", gratuliert DFB-Präsident Bernd Neuendorf. "Das Finalevent im DFB-ePokal powered by ERGO war eine tolle Werbung für den eFootball in Deutschland. Und hat einmal mehr gezeigt, dass der DFB-Campus in Frankfurt ein wunderbarer Ort der Begegnung ist, an dem wir im Rahmen unterschiedlicher Events Fans, Aktive, Medienvertreter*innen und alle anderen Beteiligten zusammenbringen können."

Blask: "Großartiger Wettbewerb"

Die nun beendete Saison 2022/2023 war die insgesamt dritte des DFB-ePokals powered by ERGO, bei dem auf den Konsolen PlayStation 4 und 5 sowie der Xbox One bzw. der Xbox Series S/X die Fußballsimulation FIFA 23 gespielt wird. Los ging es bereits im November 2022 mit den ersten Qualifier-Turnieren, bei denen sich die besten Amateurteams in die Hauptrunde des Wettbewerbs spielen konnten, um sich ab der Hauptrunde mit den Profiteams der Virtual Bundesliga zu messen. In jeder Runde des ePokals powered by ERGO wird im Modus "Best of three" gespielt, das Team, das also zuerst zwei Spiele für sich entscheidet, gewinnt. Während in den beiden ersten Partien stets im Modus Eins-gegen-Eins gespielt wird, treten – falls nötig – im dritten und letzten Spiel jeweils zwei Spieler*innen aus einem Team in einem Doppel gegeneinander an.

Und genau so kam es auch im Finale zwischen RBLZ Gaming und dem SC Paderborn – mit dem besseren Ende im Elfmeterschießen für die Leipziger, die sich nach dem Gewinn des Deutschen Meistertitels nun also das Double sicherten. Gemeinsam mit Prof. Dr. Silke Sinning, DFB-Vizepräsidentin für Bildung, Freizeit und Breitenfußball, nahm Dr. Holger Blask die Siegerehrung auf dem DFB-Campus vor. "Auch von mir herzlichen Glückwunsch an das Siegerteam!", sagt der Geschäftsführer Marketing, Vertrieb & Events der DFB GmbH & Co.KG. "Mit dem DFB-ePokal powered by ERGO haben wir analog zum DFB-Pokal auch auf dem virtuellen Rasen einen großartigen Wettbewerb, bei dem sich Amateur- und Profispieler*innen messen können und für jede Menge Spannung gesorgt ist."

Stars zum Anfassen

Für die größte Überraschung der Saison sorgte das Team von IQONIC VfR 1919 Grünstadt, das als letztes verbliebenes Amateurteam bis ins Halbfinale vordrang, dort allerdings gegen den späteren Sieger knapp mit 1:2 unterlag. "Nach zwei Jahren unter Corona-Einfluss konnten wir zum Abschluss dieser Saison mit dem begeisternden Finalevent auf dem DFB-Campus endlich einen angemessenen Saisonabschluss feiern", so Blask weiter. "Wir sind stolz, mit unseren Partnern ERGO, Volkswagen und Engelbert Strauss den beteiligten Spieler*innen die Bühne bieten zu können, die sie verdient haben und dass wir mit unserem Medienpartner Seven.One wieder ein TV-Event schaffen konnten, das neben den Zuschauer*innen in der Halle auch Tausende Fans vor den Bildschirmen begeistert hat."

Neben jeder Menge Spannung auf dem virtuellen Rasen kamen die Zuschauer*innen vor Ort auch in Sachen Autogrammen, Selfies und kurzen persönlichen Gesprächen voll auf ihre Kosten – und das nicht nur mit den am Wettbewerb teilnehmenden Spielern, sondern auch mit Infuencer Elias "Eli" Nerlich, der für die Live-Übertragung von Pro Sieben MAXX als Kommentator im Einsatz war.

[hr]