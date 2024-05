Bittere Niederlage in Dublin: Florian Wirtz (l.) und Bayer Leverkusen

Neuendorf würdigt Leverkusen: "Deutschen Fußball überragend präsentiert"

Bayer 04 Leverkusen hat den zweiten Titel der Saison 2023/2024 verpasst. Nach der Meisterschaft in der Bundesliga unterlag die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso im Finale der Europa League in Dublin nach zuvor 51 ungeschlagenen Pflichtspielen 0:3 (0:2) gegen den italienischen Vertreter Atalanta Bergamo. DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Nationalmannschaftsdirektor Rudi Völler würdigen trotz allem die herausragende Europapokalsaison der Leverkusener auf DFB.de.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf: Es ist sehr schade und äußerst bedauerlich, dass die außergewöhnliche Serie von Bayer Leverkusen ausgerechnet im Finale der UEFA Europa League in Dublin gerissen ist. Leverkusen und Trainer Xabi Alonso können dennoch stolz sein auch auf eine großartige internationale Saison. Sie haben den deutschen Fußball überragend präsentiert und ganz Europa mit offensivem, leidenschaftlichem und hochklassigem Fußball begeistert. Bayer Leverkusen hat bereits Geschichte geschrieben. Und am Samstag hat Bayer noch die Chance auf einen weiteren Titel, in Berlin kann die Mannschaft um unsere EM-Fahrer Robert Andrich, Jonathan Tah und Florian Wirtz den DFB-Pokal und damit das Double gewinnen.

Sportdirektor Rudi Völler: Dieses Ergebnis ändert nichts daran, dass Bayer Leverkusen eine große Geschichte geschrieben und Deutschland und Europa beeindruckt hat. Spieler, Trainer und Mannschaft haben Fußball-Deutschland stolz gemacht, mit begeisterndem Fußball, bescheidenem Auftreten und einem besonderen Spirit hat Bayer unglaublich viele Sympathien und Fans gewonnen. Simon Rolfes, Xabi Alonso und Fernando Carro haben in toller Zusammenarbeit ein Team geformt, das perfekt zusammenspielt. Ein Team, dass das Verlieren fast verlernt hat und in der Niederlage dennoch ein guter Verlierer war.

