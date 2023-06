Neuendorf: "Wir sind sehr stolz auf unsere U 17-Europameister"

Die deutschen U 17-Junioren haben sich in einem dramatischen Finale durch ein 5:4 nach Elfmeterschießen gegen Frankreich den Europameistertitel gesichert. Auf DFB.de gratulieren DFB-Präsident Bernd Neuendorf, Generalsekretärin Heike Ullrich sowie Bundestrainer Hansi Flick und Joti Chatzialexiou, der sportliche Leiter der Nationalmannschaften, zum ersten EM-Titel der deutschen U 17-Junioren seit 14 Jahren.

Bernd Neuendorf (DFB-Präsident): Ganz herzlichen Glückwunsch an unsere U 17-Junioren und das Trainerteam um Christian Wück zum Gewinn des Europameistertitels! Wir sind sehr stolz auf unsere Europameister, die uns alle vom ersten Turnierspiel an mit schnellem, offensivem Fußball, mit viel Spielfreude und einem ganz besonderen Zusammenhalt in der Mannschaft begeistert haben. Auch und gerade im Finale gegen Frankreich, der Neuauflage des Endspiels von 2015. Der erste EM-Titel einer deutschen U 17-Nationalmannschaft seit 14 Jahren ist ein großartiger Erfolg und zudem Beleg für die exzellente Arbeit, die in unseren Nachwuchsmannschaften sowohl bei den Juniorinnen als auch bei den Junioren geleistet wird. Wir freuen uns nun gemeinsam mit unseren Europameistern auf die Weltmeisterschaft Ende des Jahres in Peru und sind sehr zuversichtlich, dass unsere U 17 auch dort eine gute Rolle spielen wird.

Heike Ullrich (DFB-Generalsekretärin): Unsere U 17 hat vom ersten Spiel an bewiesen, dass eine echte Mannschaft auf dem Platz steht. In der jeder alles gibt für seinen Mitspieler und das Team. Das zeichnet Titelmannschaften aus. Diesen Teamspirit habe ich auch bei unserem Besuch im Teamquartier vor dem Endspiel gespürt. Es ist großartig, dass sich diese begeisternde Mannschaft im Finale gegen Frankreich mit dem Europameistertitel belohnen konnte. Dieser Turniersieg ist hochverdient. Herzlichen Glückwunsch an Trainer Christian Wück und das gesamte Team!

Hansi Flick (Bundestrainer): Was für ein Final-Krimi! Dieser EM-Titel ist ein fantastischer, toller Erfolg der Mannschaft des Trainerteams um Christian Wück sowie des Teams hinter dem Team. Dieser Mannschaft zuzuschauen, hat Spaß gemacht. Ihre Begeisterung und Überzeugung auf dem Platz hat man von Beginn an in jedem Spiel gespürt. Dieser Siegeswille, ihre Leidenschaft für offensiven Fußball, enorme Nervenstärke und ein ganz spezieller Teamspirit haben unsere U 17-Nationalmannschaft auch zum Sieg über Frankreich im Endspiel geführt. Dieser Titelgewinn ist eine schöne Bestätigung für die Qualität unserer Talente und ihre exzellente Ausbildung durch die Vereine und den DFB.

Joti Chatzialexiou (Sportlicher Leiter Nationalmannschaften): Unsere Jungs haben nicht nur in den vergangenen beiden Wochen Großes geleistet. Denn der EM-Titel ist der Höhepunkt ihrer bisherigen Karriere. Für diesen haben sie unheimlich viel investiert – begonnen in ihren Heimatvereinen an der Basis bis hin in die Leistungszentren haben sie viele Schweißperlen vergossen. Nun haben sie sich mit ihrem ersten Titel auf Nationalmannschaftsebene belohnt. Europameister bleibt man immer! Was dieser Titel bedeutet, werden sie auch in Zukunft immer wieder erfahren. Allerdings ist dieser Titel auch nur ein Schritt auf ihrem Weg zum großen Traum: eine erfolgreiche Profikarriere. Um diesen zu verwirklichen, werden sie weiterhin alles geben und konsequent an ihren Stärken arbeiten. Ich bin stolz auf unsere Jungs, unser Trainerteam und technischen Stab und freue mich auf den gemeinsamen weiteren Weg, der als nächste Etappe die WM im Herbst vorsieht.

