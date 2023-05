Neuendorf und Ullrich besuchen U 17

Unterstützung von höchster Stelle: DFB-Präsident Bernd Neuendorf und DFB-Generalsekretärin Heike Ullrich haben heute die deutschen U 17-Junioren in Budapest besucht. In der ungarischen Hauptstadt schauen sie sich heute (ab 21 Uhr, live auf RTL) das Europa-League-Finale zwischen Rekordsieger FC Sevilla und AS Rom an. In Budapest steigt am Freitag (ab 20 Uhr, live auf uefa.tv) aber auch das Finale der U 17-Europameisterschaft - dann trifft die DFB-Auswahl im Hidegkuti Nandor Stadion auf Frankreichs Nachwuchs.

"Ich habe die letzten Spiele und den Turnierverlauf intensiv verfolgt", so Neuendorf. "Da hat man gesehen, wie grandios diese Mannschaft immer wieder zurückgekommen ist. Beim Elfmeterschießen gegen die Schweiz lag sie zurück, beim letzten Spiel gegen Polen und auch gegen Frankreich in der Vorrunde. Insofern herrscht in dieser Truppe hier eine unglaubliche Moral. Es ist selbstverständlich, dass wir die Jungs jetzt noch mal ein bisschen unterstützen vor dem großen Finale."

"Die Spieler wissen, was das für eine große Chance ist"

Der DFB-Präsident weiter: "Die Spieler wissen alle selbst, was das für eine große Chance ist. Für sie persönlich, aber eben auch für den deutschen Fußball. Wir reden ja so viel in Deutschland darüber, dass es an Talenten mangelt und an gutem Nachwuchs. Die Spieler haben in dem Turnier nun bewiesen, dass wir uns nicht verstecken müssen, auch vor großen Nationen nicht. Frankreich in der Gruppenphase zu schlagen, war schon mal ein Ausrufezeichen. Ich hoffe, dass uns das ein zweites Mal gelingt im Finale. Für den deutschen Fußball ist das insgesamt ein sehr gutes Zeichen, dass wir offenbar doch in der Lage sind, international im Jugendbereich mitzuhalten."

Heike Ullrich ergänzt: "Es hat mich sehr gefreut, dass wir uns hier getroffen haben. Bernd Neuendorf und mir war es eine Herzensangelegenheit, unsere Mannschaft zu treffen. Wir wollten zum Ausdruck bringen, dass der ganze DFB hinter dieser Mannschaft steht. Ich durfte in den vergangenen Jahren beim DFB einige Nationalmannschaften begleiten und mit ihnen auch einige Titel gewinnen. Daher weiß ich, was es für eine Mannschaft bedeutet, kurz vor einem Endspiel zu stehen. Es wäre sicherlich etwas Besonderes, als U 17-Spieler den ersten Titel gemeinsam zu gewinnen. Ich traue der Mannschaft zu, sich voll zu belohnen. Wir haben gemerkt, dass hier ein echtes Team ist. Und das ist die Grundvoraussetzung, um Titel zu gewinnen."

[dfb]