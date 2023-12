Neuendorf und Rettig: "Wir sind stolz auf diese tolle Mannschaft"

Nach dem Titelgewinn der deutschen U 17-Junioren bei der Weltmeisterschaft durch das 4:3 im Elfmeterschießen im Finale gegen Frankreich haben DFB-Präsident Bernd Neuendorf und DFB-Geschäftsführer Sport Andreas Rettig den neuen Weltmeistern gratuliert.

Andreas Rettig: Diese Mannschaft hat uns alle emotionalisiert, wir sind mächtig stolz auf das Team. Mit zwei Titeln haben sie ein perfektes Jahr hingelegt. Es ist beeindruckend, wie sie den Widerständen auf und neben dem Platz getrotzt haben und dadurch sogar noch enger zusammengerückt sind. Christian Wück und sein Team haben hervorragende Arbeit geleistet und bewiesen, dass mit der richtigen Mischung aus Spielern und Charakteren, einer überragenden Einstellung sowie Tugenden wie Einsatz, Zweikampfstärke, Zielstrebigkeit und Zusammenhalt die höchsten Ziele erreicht werden können.

Bernd Neuendorf: Der erste Weltmeistertitel einer deutschen U 17-Nationalmannschaft ist ein herausragender Erfolg. Unsere Europameister haben uns auch bei der WM in Indonesien mit leidenschaftlichem, kämpferischem, aber auch mit technisch und taktisch hochklassigem Fußball begeistert. Trainer Christian Wück hat ein fantastisches Team geformt, das sich im Finale gegen Frankreich mit dem zweiten großen Titelgewinn in diesem Jahr belohnen konnte. Wir sind stolz auf diese tolle Mannschaft, die sportlich glänzt, und auf und abseits des Feldes Vielfalt lebt. Dieser Erfolg ist ein großartiger Jahresabschluss, der uns beim DFB Rückenwind für das EM-Jahr 2024 geben wird.

Herrmann Winkler: Das ist der Wahnsinn oder "Wücksinn" wie ich es vorhin schon gesagt habe. (lacht) Das ist historisch und wir können in ganz Deutschland stolz auf die Jungs und das Trainerteam sein. Christian Wück ist es gelungen eine Mannschaft zu formen und das zeigt auch wir haben einiges richtig gemacht, trotz der Kritik die es gibt. In einem Jahr Europameister und Weltmeister, ich meine, was geht noch. Wahnsinn, herzlichen Glückwunsch und alles Gute, ihr könnt stolz auf euch sein. Sowas moralisch und kämpferisch starkes habe ich selten erlebt.

