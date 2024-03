Neuendorf über Streich: "Besonderer Trainer, besonderer Mensch"

Christian Streich, Trainer des SC Freiburg, hat am heutigen Montag bekanntgegeben, dass er zum Saisonende als Trainer den Bundesligisten verlassen wird. Damit endet seine Zeit bei den Freiburgern nach insgesamt 29 Jahren. Streich erhielt im vergangenen Jahr vom DFB den Julius Hirsch Ehrenpreis, der Menschen auszeichnet, die sich im Fußball oder am Rande des Fußballs in persönlich herausragender Weise um die Werte und Ziele des Julius Hirsch Preises verdient gemacht haben.

Auf den Rücktritt Streichs gibt es viele Reaktionen. Auch DFB-Präsident Bernd Neuendorf äußert sich: "Christian Streich ist ein besonderer Trainer und besonderer Mensch, der den Fußball über Jahre maßgeblich geprägt hat – auf und neben dem Platz. Als Fußball-Lehrer, als Talente-Förderer, als kluger Charakter-Kopf, als Mensch mit herausragender Empathie und mit einzigartiger sozialer und emotionaler Intelligenz."

Der DFB-Präsident weiter: "Christian Streich ist ein Vorbild für uns alle, er hat Herz und zeigt Haltung, immer wieder auch mit Äußerungen zu herausfordernden aktuellen gesellschaftlichen Themen. Er duckt sich nicht weg, nutzt seinen Einfluss und bezieht klar Stellung gegen Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Diskriminierung. All das spiegelt sich auch in den Preisen und Ehrungen, die er erhalten hat. Im vergangen Jahr hat ihm der DFB den Julius-Hirsch-Preis verliehen, 2013 den Trainerpreis des deutschen Fußballs. Viel wichtiger noch: Er hat den Respekt und die Herzen der Menschen für sich gewonnen, in Freiburg, in ganz Deutschland - und darüber hinaus."