Neuendorf über Kroos: "Einer der Größten"

Mit dem 1:2 nach Verlängerung gegen Spanien im EM-Viertelfinale ist die erfolgreiche Profikarriere von Toni Kroos zu Ende gegangen. DFB.de hat Stimmen zusammengetragen über einen außergewöhnlichen Spieler, der dem deutschen Fußball viel gegeben hat.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf: Toni Kroos ist einer der größten Spieler, die jemals das Trikot der deutschen Nationalmannschaft getragen haben. Er ist ein erstklassiger Botschafter des deutschen Fußballs in der ganzen Welt. Auf Klubebene hat er mit Real Madrid und Bayern München alles gewonnen, mit der Nationalmannschaft ist er 2014 in Brasilien als eine der Säulen des Teams Weltmeister geworden. Wir alle hätten uns für ihn bei dieser Heim-Europameisterschaft ein ganz besonderes Finalspiel gewünscht – in Berlin, als Europameister. Aber auch ohne weiteren Titel hat Toni Kroos in den vergangenen Turnierwochen und in den Spielen zuvor erheblich zum Aufschwung der Nationalmannschaft beigetragen. Und auch dazu, dass sie die Herzen der Fans wieder berührt. Er hat das Team nach seinem Comeback ein weiteres Mal geprägt. Die Nationalmannschaft und der DFB haben Toni Kroos außerordentlich viel zu verdanken. Für sein Wirken auf und neben dem Platz.

Bundestrainer Julian Nagelsmann: Wir wollten Toni Kroos den bestmöglichen Abschied bereiten und mit und für ihn den Titel gewinnen, der ihm noch fehlt. Er hat ja bereits eine fantastische Titelsammlung. Auch deshalb rechne ich es ihm so hoch an, dass er für diese Heim-Europameisterschaft in die Nationalmannschaft zurückgekehrt ist. Das hätte er nicht machen müssen, er musste und muss niemandem mehr etwas beweisen. Dieser Schritt zeigt seine Liebe zum Fußball. Er hat noch einmal allen gezeigt, was für ein Ausnahmekönner, was für ein genialer Spieler er ist. Er war mit seiner Erfahrung und Ruhe am Ball ein sehr wichtiger Baustein unserer EM-Mannschaft, auch wenn es leider nicht zum Titel gereicht hat. Ich habe den Austausch mit Toni in den vergangenen Wochen extrem geschätzt. Er geht als einer der Größten des Weltfußballs.

Sportdirektor Rudi Völler: Die deutsche Nationalmannschaft haben in jeder Generation herausragende Spielerpersönlichkeiten geprägt – von Fritz Walter über Uwe Seeler bis hin zu Franz Beckenbauer, um nur einige zu nennen. Toni Kroos steht in dieser Reihe und zählt zu den allergrößten deutschen Fußballspielern. Er ist ein wunderbarer Fußballer, der mit der Nationalmannschaft Weltmeister geworden ist. Darüber hinaus hat er einen der größten und erfolgreichsten Vereine der Welt wie Real Madrid über Jahre geprägt und insgesamt sechs Champions-League-Titel gewonnen. Das ist einzigartig. Er hat zum Abschluss noch einmal eine großartige Heim-Europameisterschaft gespielt. Und auch wenn es so kurz nach der Niederlage im Viertelfinale noch schmerzt: Glückwunsch zu einer überragenden Karriere, Toni!

Geschäftsführer Sport Andreas Rettig: Toni Kroos wird der Nationalmannschaft nicht nur als Spieler fehlen, sondern auch als Persönlichkeit. Sein Name ist auf der ganzen Welt eines der Synonyme für den deutschen Fußball. Er hat sich nach seinem Comeback wunderbar in die Nationalmannschaft eingebracht, trotz seiner großen Erfolge ohne Allüren und Ansprüche. Er ist zurückgekehrt, um der Nationalmannschaft und dem deutschen Fußball zu helfen. Das wissen wir alle im DFB sehr zu schätzen. Toni Kroos hat neben seinen herausragenden fußballerischen Fähigkeiten die Gabe, junge Spieler zu führen. Ich wünsche mir, dass er dem Fußball erhalten bleibt, auch über das Engagement für seine eigene Nachwuchsakademie hinaus.

[dfb]