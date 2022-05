Neuendorf, Mammitzsch und Voss-Tecklenburg überreichen Meisterschale

Eine hochkarätige DFB-Delegation wird am kommenden Sonntag die Deutschen Meisterinnen vom VfL Wolfsburg ehren. DFB-Präsident Bernd Neuendorf, DFB-Vizepräsidentin Sabine Mammitzsch und Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg werden nach der Partie des VfL gegen Bayer 04 Leverkusen (ab 14 Uhr, live auf MagentaSport und im NDR) die Meisterschale überreichen.

Die Wolfsburgerinnen hatten sich am vergangenen Sonntag mit einem 10:1 gegen den FC Carl Zeiss Jena und damit schon am vorletzten Spieltag den Titel in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga gesichert.