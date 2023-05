Neuendorf: "Herzlichen Glückwunsch an den gesamten FC Bayern"

Der FC Bayern München hat sich in einem Herzschlagfinale durch ein 2:1 beim 1. FC Köln noch den elften Meistertitel in Serie geholt und dabei Borussia Dortmund am letzten Bundesliga-Spieltag die Schale doch noch aus den Händen gerissen. Auf DFB.de gratulieren DFB-Präsident Bernd Neuendorf, DFB-Generalsekretärin Heike Ullrich, Bundestrainer Hansi Flick und der Direktor der A-Nationalmannschaft Rudi Völler dem FC Bayern zum 33. Titelgewinn.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf: Herzlichen Glückwunsch an Präsident Herbert Hainer und den gesamten FC Bayern München mit seinen vielen Fans zum Gewinn der Deutschen Meisterschaft. Die Bayern haben ihre einzigartige Serie weiter ausgebaut und den elften Meistertitel in Folge gewonnen. Um diesen Erfolg mussten sie allerdings in dieser Saison so hartnäckig kämpfen wie lange nicht. Borussia Dortmund war ihnen bis zum Schluss ein fast ebenbürtiger Gegner. Die Bundesliga war in diesem Jahr wieder von großer Spannung und Dramatik geprägt, ebenso wie der DFB-Pokal. Es hat sich einmal mehr gezeigt, wie faszinierend die Wettbewerbe im deutschen Fußball sind und welche Begeisterung und Euphorie sie auslösen können.

DFB-Generalsekretärin Heike Ullrich: Herzlichen Glückwunsch an den FC Bayern München zum Gewinn des 33. Meistertitels, des elften in Serie. Das ist ein herausragender Erfolg des gesamten Klubs. Auch wenn die Mannschaft um Trainer Thomas Tuchel den Kampf um die Meisterschaft sicher gerne früher entschieden hätte, war diese Saison für viele Fußballfans besonders packend und offen bis zum letzten Spieltag. Nun wünsche ich der Münchner Meistermannschaft und ihren Anhänger*innen verdiente und schöne Titelfeiern.

Bundestrainer Hansi Flick: Herzlichen Glückwunsch an die Mannschaft, das Trainerteam sowie den gesamten FC Bayern München zum Gewinn des 33. Meistertitels! In dieser schwierigen Saison musste die Mannschaft zahlreiche Widerstände überwinden und es zeigt ihre ganz besondere Mentalität, dass sie die Spielzeit nach diesem Finish mit dem elften deutschen Meistertitel in Serie krönt.

Direktor Rudi Völler: Ich gratuliere dem FC Bayern München sehr herzlich zum Gewinn des 33. Deutschen Meistertitels. Das Duell mit Borussia Dortmund im Bundesliga-Finale hat elektrisiert, am Ende einer Saison mit vielen Herausforderungen und Widerständen hat sich der FC Bayern in einem Herzschlagfinale durchgesetzt und feiert mit dem elften Deutschen Meistertitel in Folge eine beeindruckende Serie. Herzlichen Glückwunsch!

