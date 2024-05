Neuendorf gratuliert: "FC Bayern hat große Schritte gemacht"

Bayern München ist der neue Deutsche Meister der Google Pixel Frauen-Bundesliga-Saison 2023/2024. Durch das 2:1 bei Bayer 04 Leverkusen am 20. Spieltag krönte sich das Team um Cheftrainer Alexander Straus zum zweiten Mal in Folge und zum sechsten Mal insgesamt zum Meister. DFB-Präsident Bernd Neuendorf, Generalsekretärin Heike Ullrich, DFB-Vizepräsidentin Sabine Mammitzsch sowie die Sportliche Leitung der Frauen-Nationalmannschaft gratulieren auf DFB.de dem Deutschen Meister der Google Pixel Frauen-Bundesliga zum Titel.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf: Wir gratulieren dem FC Bayern München und seinem Team herzlich zum vorzeitigen Titelgewinn. Das Team um Cheftrainer Alexander Straus sichert sich damit zum zweiten Mal in Folge die Meisterschaft. Der insgesamt sechste Meistertitel für die Münchnerinnen und das Erreichen des Finales im DFB-Pokal unterstreichen, welch großen Schritte der Verein in den vergangenen Jahren gemacht hat. Wir hatten ein sehr besonderes Jahr in der Google Pixel Frauen-Bundesliga: ein neuer und starker Naming-Right-Partner, gestiegene Sichtbarkeit durch unseren neuen Medienrechtevertrag und erneut zahlreiche Fans in den Stadien. Diese Saison hat eindrücklich gezeigt: Die großartige Entwicklung des Frauenfußballs in Deutschland ist nachhaltig.

DFB-Generalsekretärin Heike Ullrich: Gratulation an die Spielerinnen, Trainer*innen und das Team hinter dem Team zur Deutschen Meisterschaft. Mit viel Herzblut, Leidenschaft und hoher Expertise hat sich der Verein diesen Titel mehr als verdient. Es war eindrucksvoll, wie die Mannschaft in den wichtigen Partien, vor allem gegen die Verfolgerinnen, auf den Punkt Leistung gezeigt hat. Erneut hatten wir einen tollen Zuschauer*innenzuspruch und eine tolle Medienpräsenz. Die Highlights, die wir in dieser Saison in der Liga gesetzt haben, wollen wir auch für unsere Bewerbung um die Ausrichtung der Weltmeisterschaft 2027 gemeinsam mit Belgien und den Niederlanden nutzen.

DFB-Vizepräsidentin Sabine Mammitzsch: Herzlichen Glückwunsch an den FC Bayern München, insbesondere an die Spielerinnen und alle Verantwortlichen des Teams, zu dieser starken, eindrucksvollen Leistung! Die Mannschaft um Trainer Alexander Straus hat meisterlichen Fußball gespielt und bisher kein Spiel verloren. Der vorzeitige Gewinn der Deutschen Meisterschaft verdeutlicht die professionelle Arbeit, die Bayern München über Jahre auf allen Ebenen und insbesondere auch im Frauenfußball leistet. Neben diesem Erfolg in der Liga haben die Münchnerinnen im DFB-Pokal der Frauen die Chance, gegen die Rekordsiegerinnen aus Wolfsburg das Double zu holen. Gemeinsam und in enger Zusammenarbeit mit den Vereinen und unseren Partnern wollen wir den Frauenfußball auf eine neue Ebene heben – dafür sind diese positiven Entwicklungen und Investitionen innerhalb der Klubs unabdingbar.

Bundestrainer Horst Hrubesch: Herzlichen Glückwunsch an Alexander Straus und sein Trainer*innenteam, die Mannschaft sowie dem gesamten Klub zum sechsten Meisterschaftstitel! Die Spielerinnen haben über Wochen konstante Leistungen gezeigt und einen willensstarken, mannschaftlich geschlossenen Auftritt hingelegt. Es ist beeindruckend, wie die Bayern sich in den entscheidenden Momenten wieder und wieder mit ihrer Entschlossenheit, Spielfreude und Zielstrebigkeit durchsetzen und so auch frühzeitig die Meisterschaft für sich entscheiden konnten. Es freut mich, dass einige unsere Nationalspielerinnen einen wesentlichen Beitrag zu diesem Erfolg leisten konnten.

Nia Künzer: Glückwunsch an den FC Bayern München zur souveränen Deutschen Meisterschaft. Trainer*innen, Spielerinnen und Team hinter dem Team haben einen beeindruckenden Job gemacht. Die kontinuierliche und zielgerichtete Arbeit der vergangenen Jahre von allen Verantwortlichen und das Commitment innerhalb des Gesamtvereins, sind wichtige Bausteine für den nachhaltigen Erfolg des FC Bayern.

