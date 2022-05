Neuendorf: "Die Perspektive nicht aus dem Blick verlieren"

Die UEFA hat heute auf einer Sitzung des Exekutivkomitees in Wien Änderungen an der Reform in der Champions League vorgenommen. DFB-Präsident Bernd Neuendorf hat sich auf DFB.de zu der aktuellen Entscheidung geäußert.

"Ich bin froh, dass heute eine gute Lösung gefunden wurde", sagt Neuendorf. "Dazu zählt, dass das sportliche Abschneiden einer Mannschaft in der vorausgegangenen Saison in ihrer nationalen Liga weiterhin maßgeblich für einen Startplatz in den internationalen Wettbewerben ist. Für mich ist die Entscheidung auch ein klarer Beleg dafür, dass 'mehr' nicht immer besser ist. Mehr Teilnehmer und mehr Spiele führen eben nicht zwangsläufig zu mehr Begeisterung und einer höheren Qualität. Wir dürfen die Perspektive von Spielern und Fans nicht aus dem Blick verlieren. Der Fußball lebt ebenso von der Leidenschaft und dem Interesse der Fans auf den Rängen und vor den TV-Bildschirmen wie von der sportlichen Leistungsfähigkeit der Spieler auf dem Platz, deren Belastung in den vergangenen Jahren stetig zugenommen hat."