Neue Videoserie: Lerne Tricks vom Freestyler

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) startet eine neue Videoserie: Der Fußball-Freestyler Adrian Fogel wird auf DFB.de und FUSSBALL.DE jede Woche einen neuen Trick vorstellen, der sich während der Corona-Zeit auch alleine trainieren lässt. Bevor es mit dem ersten Trick losgeht, stellen wir euch Adrian Fogel vor.

Bereits 1998 begann er seine Karriere als professioneller Freestyler und gilt als einer der erfahrensten und erfolgreichsten Ballartisten weltweit. Der in Warschau geborene Fogel steht seit 2010 sogar im Guinness-Buch der Rekorde. 61 Umdrehungen pro Minute des "Around the Moon"-Tricks sind bis heute Bestmarke.

Warum sollte ein Fußballer Freestyle-Tricks erlernen? Die Tricks schulen nicht nur das Ballgefühl und fördern die Beweglichkeit, während der Corona-Pandemie bieten sie auch eine gute Möglichkeit, die persönliche Trickkiste zu erweitern.

[dfb]