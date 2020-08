Neue U-Trainerteams der Saison 2020/21 stehen fest

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) setzt bei den Trainerteams seiner U-Nationalmannschaften auf Konstanz. Wenn im September die Länderspielsaison 2020/2021 beginnt, werden deshalb nur wenige neue Gesichter dabei sein.

Als Co-Trainer der U 19-Nationalmannschaft konnte Daniel Jungwirth gewonnen werden. Der Ex-Profi, der weiterhin für den Bayerischen Fußball-Verband tätig ist, wird die Stelle von Fabian Hürzeler übernehmen, der zur neuen Saison als Co-Trainer beim Zweitligisten FC St. Pauli beginnt. Dies wurde bei der heutigen Trainertagung der U-Nationalmannschaften, die noch bis zum morgigen Freitag in der DFB-Zentrale andauert, bekannt gegeben.

Auch in der U 15-Nationalmannschaft gibt es eine Änderung in der sportlichen Leitung. Auf den bisherigen Co-Trainer Dennis Lamby, der am aktuellen Fußball-Lehrer-Lehrgang der DFB-Akademie teilnimmt, folgt der ehemalige Hannoveraner Steven Cherundolo.

"Junges, ambitioniertes Trainertalent"

Meikel Schönweitz, Cheftrainer der U-Nationalmannschaften, sagt: "Mit Daniel Jungwirth haben wir ein junges, ambitioniertes Trainertalent gewonnen, der die Eigenschaft mitbringt, Spieler begeistern zu können und darüber hinaus viele interessante Erfahrungen als Spieler gesammelt hat. Steven Cherundolo kann nicht nur auf 15 Jahre Profierfahrung mit knapp 400 Spielen bei Hannover 96 zurückblicken, sondern hat bereits an drei Weltmeisterschaften teilgenommen. Dies, gepaart mit seiner erfrischenden menschlichen Art, ist für uns ein toller Gewinn."

Die scheidenden Hürzeler und Lamby sind gute Beispiele dafür, dass der DFB neben der Ausbildung seiner Spielerinnen und Spieler auch die fachliche wie persönliche Weiterentwicklung seiner Trainerinnen und Trainer sowie Spezialistinnen und Spezialisten fordert und fördert.

So wird etwa Jonas Rath nach seiner Zeit beim DFB seine Expertise als Athletiktrainer künftig im Profibereich von Borussia Mönchengladbach einbringen. Psychologe Philipp Laux nimmt seine Erfahrungen aus der Europameisterschaft mit der U 21 mit zu den Profis von Champions-League-Teilnehmer Borussia Dortmund.

Dreiergespann mit verschiedenen Trainertypen

Schönweitz erklärt: "Wir haben auf inhaltlicher Ebene einen sehr guten und konstruktiven Dialog mit den Vereinen und Nachwuchsleistungszentren. Dass es auch auf personeller Ebene zum Austausch kommt, ist absolut legitim und gewollt. Nur so ist eine stetige Qualitätssteigerung im gesamten System möglich. Mit der adäquaten Neubesetzung der vakanten Positionen setzen der DFB und seine U-Nationalmannschaften den Weg als Fort- und Weiterbildungsinstanz für Top-Talente auf und neben dem Rasen sowie für Spezialisten rund um die Auswahlteams konsequent fort."

Bei der Zusammenstellung der Trainergespanne verfolgt der DFB ein klares Konzept. Jede U-Nationalmannschaft soll von einem Cheftrainer und zwei Co-Trainern geleitet werden. "Dieses Dreiergespann soll drei Trainertypen vereinen: den "Typ Erfahrung", den "Typ Innovation" und den "Typ Altersspezialist"", sagt Schönweitz. Im Drei-Jahres-Rhythmus begleiten die U-Coaches den jeweiligen Jahrgang im sogenannten Aufbaubereich von der U 15 bis zur U 17, bevor sie anschließend wieder einen neuen U 15-Jahrgang übernehmen. Der gleiche Ablauf gilt auch für den Übergangsbereich von der U 18 bis zur U 20. Einzig die U 21-Nationalmannschaft mit DFB-Trainer Stefan Kuntz ist von dieser Rotation ausgenommen.

[ma]