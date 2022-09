Neue Ticketplattform für die FLYERALARM Frauen-Bundesliga

Ab sofort sind über die zentrale Anlaufstelle fbl.tickets alle Ticketstores mit direktem Link zum jeweiligen Ticketshop der Vereine der FLYERALARM Frauen-Bundesliga verfügbar. Das einheitliche Ticketportal ermöglicht es Fans, einfach und komfortabel Karten für alle Spiele der Liga zu erwerben. Der Button auf der Startseite führt direkt zur Ticketübersicht aller Vereine und im nächsten Schritt zum Ticketshop der jeweiligen Heimmannschaft.

Demnach können auch Karten für das Eröffnungsspiel am 16. September (ab 19.15 Uhr, live auf Eurosport und MagentaSport) im Deutsche Bank Park über fbl.tickets erworben werden. Für die Begegnung von Eintracht Frankfurt mit dem deutschen Vizemeister FC Bayern München sind via Direktlink zum Ticketstore der Eintracht Karten zwischen 5 und 12 Euro erhältlich.

Auch für das Topspiel am 2. Spieltag zwischen der TSG Hoffenheim und Meister VfL Wolfsburg in der PreZero-Arena in Sinsheim sind Karten im Vorverkauf verfügbar: Tickets für die Partie am 24. September (ab 17.55 Uhr, live in der ARD und auf MagentaSport) kosten zwischen 8 und 12 Euro.

[dfb]