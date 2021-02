Neue Termine für ausgefallene Spiele

In der FLYERALARM Frauen-Bundesliga gibt es für acht ausgefallene Spiele einen neuen Termin. Noch in diesem Monat sollen Eintracht Frankfurt und der MSV Duisburg ihre Partie vom 19. Spieltag nachholen - am Sonntag, 28. Februar (ab 14 Uhr). Jeweils mittwochs im Einsatz sind der SC Freiburg und der SC Sand (vom 13. Spieltag) am 3. März (ab 14 Uhr) sowie der 1. FFC Turbine Potsdam und SV Werder Bremen am 10. März (ab 14 Uhr, vom 10. Spieltag).

Gleich drei Spiele wurden für Mittwoch, 17. März, neu geplant: 1. FFC Turbine Potsdam gegen den SV Meppen und Werder Bremen gegen den SC Freiburg jeweils ab 14 Uhr sowie die Partie Eintracht Frankfurt gegen SGS Essen, die ab 19.15 Uhr bei Eurosport und MagentaSport übertragen wird. Der MSV Duisburg und Bayer 04 Leverkusen treffen sich nun am Sonntag, 21. März (ab 14 Uhr), zum Westduell. Die SGS Essen empfängt den SC Sand am Mittwoch, 24. März (ab 17 Uhr). Der Wintereinbruch in den vergangenen Wochen hatte die reguläre Durchführung der Begegnungen bislang verhindert.

Zusätzlich erhielten je eine Partie des 14. und des 15. Spieltages einen neuen Termin am jeweiligen Wochenende. Die Begegnung SGS Essen gegen Werder Bremen findet nun am Samstag, 6. März (ab 15 Uhr), statt, ursprünglich hätte dort am 7. März der Ball rollen sollen. Am Freitag, 12. März, treffen Eintracht Frankfurt und der SV Meppen erst ab 19.15 Uhr (statt 17.30 Uhr) aufeinander, Eurosport und MagentaSport übertragen live aus Frankfurt.

[dfb]