Neue Saison startet mit Gütersloh vs. Sand

Mit einem Duell zweier ehemaliger Erstligisten geht's los: Der FSV Gütersloh 2009 und der SC Sand läuten am 27. August (ab 14 Uhr) die Saison 2022/2023 in der 2. Frauen-Bundesliga ein. Dies geht aus dem heute veröffentlichten Spielplan hervor. Am 1. Spieltag kommt es zudem am 28. August zur Partie FC Carl Zeiss Jena gegen RB Leipzig.

Jena und Sand, die beiden Absteiger aus der FLYERALARM Frauen-Bundesliga, treffen am 3. Spieltag am 25. September aufeinander. Heimrecht haben die Thüringerinnen. Die beiden Aufsteiger 1. FC Köln II und 1. FFC Turbine Potsdam II spielen am 9. Spieltag am 27. November gegeneinander.

Mit dem 12. Spieltag am Wochenende 16. bis 18. Dezember verabschiedet sich die 2. Frauen-Bundesliga in die Winterpause. Die letzte Runde der Hinserie, der 13. Spieltag, wird am 12. Februar 2023 erst im neuen Jahr ausgetragen. Das Saisonfinale steigt mit dem 26. Spieltag am Pfingstmontag, 29. Mai. Dann beginnen alle sieben Spiele zeitgleich um 14 Uhr.

[dfb]